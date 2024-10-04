Erdoğan-Bahçeli zirvesinde 3 başlık

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin basına kapalı toplantısında öncelikli başlığının yeni anayasa çalışmaları olduğu öğrenildi. Meclis’te başta TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’in muhalefetle yaptığı görüşmelerin ardından ortak bir paydada atılabilecek adımları değerlendiren iki lider, özellikle Meclis’in açılmasıyla beraber gündeme gelecek konuları masaya yatırdı. Yeni anayasa çalışmalarının nasıl ilerleyebileceği konusunda görüş alışverişinde bulunan Erdoğan ve Bahçeli, daha önceki yaptıkları açıklamalarda Anayasanın ilk 4 maddesiyle ilgili bir tartışmanın olmadığının altını çizmişti.

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MHP Lideri Bahçeli Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı konutunun kapısında karşıladı.

SİYASETTE YENİ DÖNEM

Meclis’teki yeni dönem de önemli başlıklar arasındaydı. Yeni yasa çalışmalarının yanı sıra, Bahçeli Meclis açılışında DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık’ın da olduğu milletvekilleriyle tokalaşmıştı. Tokalaşmaya ilişkin Bahçeli, “Yeni bir döneme giriyoruz. Dünyada barış isterken kendi ülkemizde barışı sağlamak lazım” demişti. Erdoğan ve Bahçeli’nin önümüzdeki süreçte siyaseten atılabilecek adımları değerlendirdiği kaydedildi.

ORTADOĞU VE EKONOMİ

Bunların yanı sıra, İsrail’in Lübnan’a yönelik başlattığı saldırılar ve sonrasında İran’ın İsrail’e yönelik saldırılarıyla beraber Ortadoğu’daki gelişmeler de gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ortadoğu’daki son gelişmelerle ilgili yaşanan süreci Bahçeli ile değerlendirdiği ifade edildi. Ayrıca, ekonomik gelişmelerin de gündeme geldiği görüşmede, liderlerin enflasyon ve hayat pahalılığıyla mücadelenin tavizsiz bir şekilde devam edeceğini vurguladığı belirtildi.

TESPİHLE BEKLEDİ

Bahçeli, Erdoğan’ı karşılamak için bahçeye çıktığı sırada elindeki tespih dikkat çekti.

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