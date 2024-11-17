Erdoğan, Bahçeli ile görüşmesini MYK’da anlattı: ‘Devlet Bey’le tam mutabakat’

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1 SAATLİK GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 14 Kasım günü Beştepe’de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi kabul etmişti. İki liderin bu yılki 8’inci görüşmesinde iç ve dış politikadan ekonomiye, TBMM çalışmalarından yeni anayasa çalışmalarına kadar birçok konunun gündeme geldiği belirtilmişti. Görüşme yaklaşık bir saat sürmüştü.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün yapılan MYK toplantısının en önemli gündem maddesi bir gün önce Beştepe’de yapılan Cumhur İttifakı zirvesi oldu. Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmeye ilişkin MYK üyelerine kısa bir değerlendirme yaparak, “Devlet Bey ile tüm konuları konuştuk, kayyum başta olmak üzere bütün meseleleri masaya yatırdık. İç politika ve dış politika konularında son derece güzel mutabakatlara vardık. Tam bir mutabakatımız var” dedi.

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DEĞİŞİM ORANI YÜZDE 50

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 21 Kasım’da yapmayı planladığı ancak erkene çekilerek önceki gün yapılan MYK toplantısı yaklaşık 3.5 saat sürdü. AK Parti Genel Merkezi’nde yapılan MYK toplantısında, Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, kongre sürecine ilişkin bir sunum yaptı. Bugüne kadar 658 ilçenin kongre sürecini tamamlandığı aktarıldı. Sunumda, yerel seçimlerin ardından 13 il başkanının yeniden belirlendiği, milletvekilleri seçimlerinin ardından Türkiye genelinde 41 il ve 547 ilçede başkanının değiştirildiği ifade edildi. Bu kapsamda, teşkilatta şu ana kadar yüzde 50 oranında bir değişim olurken, özellikle birçok ilçede seçimlerin ardından atanan ilçe başkanları yeniden seçildi.

KAHRAMANMARAŞ’LA BAŞLAYACAK

Sunumda ayrıca, AK Parti’nin 8. Olağan Kongresi için nisan ayı planlaması yapıldığı öğrenildi. Partide normalde 90 günde tamamlanarak 28 Aralık’ta bitirilmesi planlanan ilçe kongrelerinden bazılarının tamamlandığı, il kongrelerinin de ocak ayının ortasına kadar yapılarak sürecin bir an önce bitirileceği belirtildi. Bu kapsamda, Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılacağı bazı büyükşehirlerin kongrelerine yönelik bir planlama yapıldı. Edinilen bilgiye göre Erdoğan, ilk olarak 30 Kasım’da Kahramanmaraş’ta yapılacak il kongresine katılacak.

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İSTANBUL VE ANKARA’DA DEĞİŞİM OLACAK MI

İstanbul ve Ankara gibi bazı önemli büyükşehirlerde değişikliğe gidileceği konuşulurken, parti kulislerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın partideki değişimi bir an önce yapmak istediği ifade ediliyor.

BREZİLYA’YA GİDİYOR

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, G20 Zirvesi’ne katılmak için bugün Brezilya’ya gidecek. İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu bilgiyi verdi: “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 18-19 Kasım 2024 tarihlerinde Rio de Janeiro’da düzenlenecek 19’uncu G20 Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere Brezilya’yı ziyaret edecektir. G20 Liderleri zirve sırasında ‘Adil bir dünya ve sürdürülebilir bir gezegen inşa etmek’ ana teması altında icra edilecek üç oturumda görüş alışverişinde bulunacaklardır. Sayın Cumhurbaşkanımızın zirve vesilesiyle G20 Liderleri ile diğer katılımcı devlet ve hükümet başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştirmesi de planlanmaktadır.”

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ERDOĞAN’DAN KARAKOÇ ANMASI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan geçen yıl hayatını kaybeden Sezai Karakoç için anma mesajı yayınladı. Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Ortaya koyduğu müstesna eserlerle edebiyatımızda derin izler bırakan Diriliş Şairimiz Sezai Karakoç’u ebediyete irtihalinin yıldönümünde rahmetle yâd ediyorum” dedi. ◊ ANKARA