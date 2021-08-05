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Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA
Haber Giriş: 05.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Erdoğan-Bahçeli anayasa buluşması

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
Erdoğan-Bahçeli anayasa buluşması

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye dün ‘Anayasa ve Seçim Kanunu’ ziyaretinde bulundu.

Erdoğan, dün resmi programında bulunmamasına rağmen Yüksek Askeri Şura toplantısının ardından Bahçeli’nin Beytepe’deki evine gitti. Erdoğan ile Bahçeli, 2.5 aylık aranın ardından dün Devlet Bey Konağı’nda yeniden buluştu. Yaklaşık 45 dakika süren görüşmeyi ağırlıklı olarak AK Parti ile MHP’nin üzerinde çalıştığı Anayasa teklifinin oluşturduğu öğrenildi. Bu konuda son değerlendirmeleri yapan iki liderin, ortak metin oluşturulması için atılacak adımları ele aldığı kaydedildi.

Görüşmenin bir diğer başlığı ise AK Parti’nin hazırladığı Seçim ve Siyasi Partiler Kanunu oldu. Geçtiğimiz günlerde AK Parti tarafından MHP’ye ulaştırılan çalışmayla ilgili Erdoğan ile Bahçeli’nin ana hatlarıyla konuyu değerlendirdiği belirtildi.

Görüşmede bir haftadır devam eden orman yangınlarıyla mücadele çalışmaları ile iç ve dış meseleler de konuşuldu.

Bahçeli, Erdoğan’ı görüşmenin ardından makam aracına kadar uğurladı.

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Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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