Erdoğan-Bahçeli anayasa buluşması

Erdoğan, dün resmi programında bulunmamasına rağmen Yüksek Askeri Şura toplantısının ardından Bahçeli’nin Beytepe’deki evine gitti. Erdoğan ile Bahçeli, 2.5 aylık aranın ardından dün Devlet Bey Konağı’nda yeniden buluştu. Yaklaşık 45 dakika süren görüşmeyi ağırlıklı olarak AK Parti ile MHP’nin üzerinde çalıştığı Anayasa teklifinin oluşturduğu öğrenildi. Bu konuda son değerlendirmeleri yapan iki liderin, ortak metin oluşturulması için atılacak adımları ele aldığı kaydedildi.

Görüşmenin bir diğer başlığı ise AK Parti’nin hazırladığı Seçim ve Siyasi Partiler Kanunu oldu. Geçtiğimiz günlerde AK Parti tarafından MHP’ye ulaştırılan çalışmayla ilgili Erdoğan ile Bahçeli’nin ana hatlarıyla konuyu değerlendirdiği belirtildi.

Görüşmede bir haftadır devam eden orman yangınlarıyla mücadele çalışmaları ile iç ve dış meseleler de konuşuldu.

Bahçeli, Erdoğan’ı görüşmenin ardından makam aracına kadar uğurladı.

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