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Gündem
ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 05.05.2021 - 22:16 | Son Güncelleme:

Erdoğan, azınlık cemaat temsilcileriyle iftarda bir araya geldi

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Erdoğan, azınlık cemaat temsilcileriyle iftarda bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, azınlık cemaatlerinin temsilcileri ile iftarda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen iftar yemeğinde, azınlık cemaatlerinin temsilcilerini ağırladı. Yemekte, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva, İstanbul- Ankara Süryani Kadim Kilisesi Metropoliti Mor Filüksinos Yusuf Çetin, Fener Rum Patriği Bartholomeos'un yanı sıra Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da yer aldı.

Erdoğan, azınlık cemaat temsilcileriyle iftarda bir araya geldi

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