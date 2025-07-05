Erdoğan Azerbaycan’dan seslendi: İsrail’in zulmüne sessiz kalamayız

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Hankendi kentinde düzenlenen ‘Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 17’nci Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, dostlarıyla bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu ifade ederek Azerbaycan’ın sıcak misafirperverliği ile bu güzide şehirde kendilerini ağırlayan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev başta olmak üzere tüm yetkililere ve Azerbaycan halkına teşekkür etti.

KAFKASLARIN BARIŞ MERKEZİ

“Toplantımızın işgalden azat edilmiş bir şehirde, Hankendi’de düzenlenmesi zirvemize ayrı bir önem ve mana kazandırıyor. İlham kardeşimin vizyoner yaklaşımıyla bu kadim şehrin, Kafkasların yeni kalkınma ve barış merkezi olacağına gönülden inanıyorum” diyen Erdoğan, özetle şu mesajları verdi:

‘İKLİM KRİZİ’ UYARISI

“Ticaretten ulaştırmaya, çevreden enerjiye geniş bir yelpazede potansiyele sahip teşkilatımızın bu zirvesinin iklim değişikliğine odaklanmasını son derece isabetli buluyorum. İklim krizinin menfi etkilerinin en yoğun hissedildiği bölgelerin başında geliyoruz. Tüm üye ülkelerin iklim değişikliğini merkeze alan, sürdürülebilir kalkınma vizyonuna katkı sağlamaları, özellikle bu dönemde önem arz ediyor. 100 milyar dolarlık bölgesel ticaret hacmi hedefimizi daha yüksek rakamlara taşıyacak adımları hep birlikte atmalıyız. Bu bakımdan 5’inci Ticaret Bakanları Toplantısı’nın mümkün olan ilk fırsatta düzenlenmesine büyük önem atfediyoruz.

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2035 BELGESİ YOL HARİTASI

Teşkilatımızın önümüzdeki 10 yılını şekillendirecek ekonomik işbirliğinin stratejik hedefleri 2035 belgesinin bizler için aynı zamanda bir yol haritası sunacağını düşünüyorum. Bu süreçte teşkilatımızın günümüzün dinamikleri ve ihtiyaçlarıyla uyumlu bir yapıya kavuşturulması da kaçınılmazdır. Bu minvalde uzun süredir ilerleme kaydedemediğimiz konulardan başlamak üzere işbirliği süreçlerinde sadeleştirmeye gitmek suretiyle teşkilatımızın etkinliğinin artırılması müşterek menfaatimize olacaktır. Aynı şekilde bu sadeleşme, bağlı kuruluşlarımızda da gerçekleştirilmelidir. Bu hususlar çerçevesinde şekillendireceğimiz 2035 vizyon belgemizden temel beklentimiz, ekonomik ve ticari işbirliğinin ilerletilmesidir. Sekreteryamızı destekleyecek adımları da hep birlikte atacağımıza inanıyorum.

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FİLİSTİN DAVASINI TERK ETMEYİZ

İsrail’in mevcut yönetim altında hız verdiği saldırgan politikaları, bölgemizin huzur ve istikrarını tehdit ediyor. Gazze’de 57 bine yakın kardeşimizin hayatını kaybettiği mezalimin bir an önce durması için hep beraber daha fazla çalışmalıyız. İran’a yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu ilk gün kayda geçirdik. Bölgemizin daha büyük bir felakete sürüklenmemesi için yoğun gayret gösterdik. Taraflar arasındaki fiili ateşkesin sükûnete tahvil edilmesini ümit ediyoruz. Bu dost meclisimizde bir kez daha şu hususun altını çizmek isterim; İsrail’in Lübnan, Suriye ve İran’a saldırılarının arka planında hepimizin bildiği üzere Filistin halkına diz çöktürme siyaseti yatıyor. Biz ne Filistin davasını terk edebiliriz ne de Netanyahu yönetiminin bölgemizi kan gölüne çevirmesine sessiz kalabiliriz. Doğruları cesaretle söylemeye, zalimler karşısında mazlumun yanında dimdik durmaya devam edeceğiz.”

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ZİRVEDE GÖRÜŞME TRAFİĞİ

EİT Zirvesi’nde çeşitli temaslarda bulunan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüştü. Bu görüşmenin ardından Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’le bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile görüştü.

AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI ALİYEV: ÇOK SAYIDA ÜLKENİN ENERJİ GÜVENLİĞİNİ BİZ SAĞLIYORUZ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, zirvedeki konuşmasında özetle şu mesajları verdi: “Azerbaycan’da çok olumlu yatırım ortamı mevcuttur. Son 20 yılda Azerbaycan ekonomisine 350 milyar dolardan fazla yatırım yapıldı. Bunun da yarısı yabancı sermayedir. Azerbaycan, bugün çok sayıda ülkenin enerji güvenliğini sağlamaktadır. Azerbaycan, çeşitli hatlarla 12 ülkeye doğalgaz ihraç ediyor. Bu verilere göre biz dünyada ön sıralardayız. Doğu-Batı ve Kuzey-Güney ulaşım koridorları Azerbaycan üzerinde geçiyor ve EİT üyesi ülkelerin çoğu bu koridorları kullanıyor. Bugünkü müzakerelerimizin faydalı olacağından ve ülkelerimizin gelişimine olumlu katkı sunacağından eminim.”