Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü

Güncelleme Tarihi:

#Erdoğan#Aliyev#Azerbaycan
Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2022 23:03

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i arayarak 50 Azerbaycan askerinin şehit olması nedeniyle taziyelerini iletti.

Haberin Devamı

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin devlet sınırında yaptığı büyük çaplı provokasyonların önlenmesi sırasında Azerbaycan askerlerinin şehit olmasından dolayı Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e, şehit yakınlarına ve Azerbaycan halkına taziyelerini ilettiği belirtildi. Aliyev, taziye dileklerini nedeniyle Erdoğan’a teşekkürlerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, kardeş Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğunu söyleyerek, iki ülke arasındaki dayanışmaya vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise Türkiye'nin her zaman olduğu gibi Azerbaycan'ın yanında olduğunu, Azerbaycan’ın da her konuda Türkiye'nin yanında olduğunu söyledi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Azerbaycan Savunma Bakanlığı: 50 askerimiz şehit olduAzerbaycan Savunma Bakanlığı: 50 askerimiz şehit olduHaberi görüntüle

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın büyük çaplı askeri provokasyonlarının Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından cesurca ve yüksek bir profesyonellik ile önlendiğini, şehitlerin kanının yerde bırakılmadığını ve intikamlarının alındığını belirtti. Aliyev, büyük çaplı askeri provokasyonlardan Ermenistan'ın sorumlu olduğunu ifade etti.

Görüşmede, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki kardeşlik ve stratejik ittifak ilişkilerinin her alanda başarıyla geliştiği bir kez daha vurgulandı. Devlet başkanları, gelecekteki temaslar hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Erdoğan#Aliyev#Azerbaycan

BAKMADAN GEÇME!

Nostradamustan Charles kehaneti... Taht sürpriz krala kalacak

Nostradamus'tan Charles kehaneti... Taht 'sürpriz kral'a kalacak!

#İngiltere
Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellanın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellan'ın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

#Ferdinand Macellan
Dünyanın en yalnız ağacı insanlığa umut oldu İki önemli soruya cevap aranıyor...

Dünyanın en yalnız ağacı insanlığa umut oldu! İki önemli soruya cevap aranıyor...

#Sitka Ladini

BAKMADAN GEÇME!

Nostradamustan Charles kehaneti... Taht sürpriz krala kalacak

Nostradamus'tan Charles kehaneti... Taht 'sürpriz kral'a kalacak!

#İngiltere
Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellanın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellan'ın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

#Ferdinand Macellan
Dünyanın en yalnız ağacı insanlığa umut oldu İki önemli soruya cevap aranıyor...

Dünyanın en yalnız ağacı insanlığa umut oldu! İki önemli soruya cevap aranıyor...

#Sitka Ladini