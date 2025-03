Erdoğan: Avrupa’nın güvenliği Türkiye’yle planlanmalı

Haberin Devamı

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği’nin (AB) ‘Fikirdaş Ülkeler Liderler Çevrimiçi Toplantısı’nda yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi: “Malumunuz, Türkiye olarak ilk günden itibaren savaşın diyalog yoluyla sonlandırılması için çok yoğun ve samimi çaba harcadık. Adil bir barışın kaybedeninin olmayacağını her fırsatta açıkça ifade ettik. Bunu yaparken, stratejik ortağımız olan Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne ve bağımsızlığına da güçlü destek verdik. Bugün de adil, kalıcı ve onurlu bir barış için savaşan iki tarafın da masada olacakları sağlam bir diplomatik zeminin önemine dikkat çekiyoruz. Bir an önce ateşkes sağlanması ve taraflar arasında güven artırıcı önlem olarak havada ve denizde saldırıların durdurulması fikrini destekliyoruz. Karadeniz’de seyrüsefer emniyetini garanti edecek bir mutabakata varılmasına yönelik çabalarımız da bu yaklaşımla örtüşüyor.

SADECE ÜYELERİN MESELESİ DEĞİL

Gerek savunma sanayimizin Ukrayna’ya desteği, gerek savaş şartlarına rağmen ülkeyi terk etmeyen özel sektörümüzün katkıları ortadayken, Avrupa Birliği’nin savunma ürünleri tedariki ve yeniden imar programlarının dışında tutulmamızın izahının olmadığına inanıyoruz. Avrupa Birliği’nin bu tutumunu tadil etmesi, ortak çıkarlarımızın bir gereğidir. Unutmayalım ki, Avrupa güvenliği sadece birliğe üye ülkelerin meselesi değildir. Avrupalı müttefiklerin tümünü ilgilendiren bir konudur. Birleşik Krallık’ın ev sahipliğinde 2 Mart’ta düzenlenen Liderler Zirvesi gibi bugünkü toplantıyı da Avrupa’nın güvenliğine gerçekçi ve kapsamlı bir yaklaşımın tezahürü olarak görmek istiyoruz.

SAVUNMADA KATKI SUNMAYA HAZIRIZ

Avrupa güvenliğine dair tüm adımların Türkiye ile birlikte planlanmasının müşterek menfaatimize olacağı kanaatindeyiz. Tüm bu gayretlerde transatlantik bağın azami ölçüde korunması ve müttefikimiz Amerika’nın güçlü desteğinin alınması da şüphesiz önemlidir. İleri teknolojiye sahip savunma sanayimiz, güçlendirilmeye çalışılan savunma alanına katkı sunmaya hazırdır. Birlik bünyesindeki ‘Avrupa Savunma Sanayi Programı’nın, tüm Avrupalı müttefiklere açık olmasının gerektiğini düşünüyorum. Ukrayna’nın yeniden inşası ve ayağa kaldırılmasını amaçlayan Avrupa Barış Aracı gibi mekanizmalara da dahil olmamız mühimdir.”

HEDEFİMİZ TAM ÜYELİK

Erdoğan toplantıya katılanlara “Saygıdeğer katılımcılar, karşı karşıya bulunduğumuz sınamalar, Avrupa’nın ekonomik güvenliği ve savunmasında Türkiye ile birlik arasındaki münasebetlerin ne denli kritik olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur” mesajı verdi: “Tam üyelik hedefimizi çok güçlü biçimde muhafaza ediyoruz. Birliğin de artık stratejik ve vizyoner bir tutum benimsemesini, üyelik müzakerelerimizin bir an önce canlandırılmasını bekliyoruz. Ukrayna’da adil, kalıcı ve onurlu bir barışın tesisi için müzakere sürecine ev sahipliği de yapmak dahil her türlü katkıyı yapmaya hazır olduğumuzun altını çiziyorum.”

TOPLANTIYA KATILANLAR

‘Fikirdaş Ülkeler Liderler Çevrimiçi Toplantısı’na, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı António Luís Santos da Costa, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Gertrud von der Leyen, Birleşik Krallık Başbakanı Sir Keir Rodney Starmer, Kanada Başbakanı Justin Pierre James Trudeau, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Støre, İzlanda Başbakanı Guðrún Hafsteinsdóttir ve Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas katıldı.

ESNAFA KREDİ LİMİTİ MÜJDESİ

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar İftarı’na katıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve çok sayıda davetlinin katıldığı programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan özetle şunları söyledi: “Ülkemizin bugünlere gelmesinde esnaflarımızın oynadığı rolü her zaman takdirle karşıladığımızı bilmenizi istiyorum. Türkiye ekonomisine yaptığınız değerli katkılar dolayısıyla da her birinize tek tek teşekkür ediyorum. 2024 yılını yüzde 3.2’lik bir büyüme oranıyla kapattık. Enflasyondaki gerileme şubat ayında da devam etti. İşsizlik oranlarındaki düşüş istikrarlı bir şekilde sürüyor. Şu müjdeli haberleri sizlerle paylaşmak istiyorum.

‘1.5 MİLYON LİRADAN 2.5 MİLYON LİRAYA ÇIKTI’

Hazineden yüzde 50 sübvansiyonlu esnaf ve sanatkar kredi limitini 750 bin liradan 1 milyon liraya yükseltiyoruz. İşyeri edinme ve ticari araç edinme esnaf kredi limitini de 1.5 milyon liradan 2.5 milyon liraya çıkartıyoruz. Ticari araç edinme kredisinde sıfır araç yanında 0-5 yaş araçları da kredi için dahil ediyoruz. TESKOMB kefaletiyle, Halkbank’ın esnaf ve sanatkarlarımız için sunduğu finansman maliyetini yüzde 29’dan 25’e düşürüyoruz. Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu ile alt mevzuatında ihtiyaç duyulan revizelerin yapılmasına yönelik çalışmalarımız sürüyor. 2025-2029 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı’nı bu yıl içinde devreye alıyoruz. BM tarafından Uluslararası Kooperatifler Yılı olarak ilan edilen 2025 senesi içinde çalışmalara hız vereceğiz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nüzü şimdiden tebrik ediyorum, 2025 Kooperatifler Yılı’nın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.”