Erdoğan Astana’ya gidiyor

Haberin Devamı

“Türk Devri” teması altında yapılacak, dönem başkanlığının Özbekistan’dan Kazakistan’a devrolunacağı zirvede liderler, Teşkilat bünyesinde işbirliğinin daha da ilerletilmesine yönelik çalışmaları ele alacak, güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunacak. Yarın düzenlenecek zirve oturumunda konuşacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, katılımcı liderlerle ikili görüşmeler yapması da öngörülüyor.

İRANLI BAKANI KABUL ETTİ

-Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ankara’da temaslarda bulunan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ı Beştepe’de kabul etti. Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu.

LİBYA’DAN KONUK

Erdoğan dün, Libya Devlet Yüksek Konseyi (DYK) Başkanı Muhammed Tekale’yi de kabul etti. Kabulde, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da yer aldı.

Haberin Devamı

Erdoğan, Slovenya Büyükelçisi’nin çocuklarıyla tek tek selamlaştı.

BÜYÜKELÇİLERDEN GÜVEN MEKTUBU

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, güven mektuplarını sunan Slovenya Büyükelçisi Gorazd Rencelj, Lüksemburg Büyükelçisi Georges Faber ve Finlandiya Büyükelçisi Pirkko Mirjami Hamalainen’i kabul etti. Erdoğan kabulde elçilerin çocuklarına da yakın ilgi gösterdi. Beştepe’deki güven mektubu takdimin ardından büyükelçiler ve aileleri Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.