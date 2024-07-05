Erdoğan Astana’dan seslendi: İsrail ateşkese zorlanmalı

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Genişletilmiş Oturumu’nda yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

ULUSLARARASI SİSTEM SARSILIYOR

“Kural temelli uluslararası sistemin sütunlarının sarsılmakta olduğu bir dönemden geçiyoruz. Terörizm, İslam ve yabancı düşmanlığı, düzensiz göç, iklim değişikliği, enerji ve gıda güvenliği ile tedarik zincirlerindeki aksamalar gibi meydan okumalar, yaşanan jeopolitik sarsıntıların şiddetini artırıyor. Bunun en son ve acı örneği hepimizin gözleri önünde Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarında sergilenmektedir. 16 binden fazla masum çocuğun altında can verdiği yıkıntılar esasen meşruiyetini kaybeden uluslararası sistemin enkazıdır. Gazze’deki yıkıma son verilmesi için İsrail’in durdurulması lazım.. İsrail’in durdurulması, kalıcı ateşkesi kabul etmeye zorlanması lazım, bunun için de İsrail yönetimi üzerindeki baskının artırılarak sürdürülmesi gerekiyor.

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BARIŞ KUŞAĞI TESİS ETMEK İSTİYORUZ

Karamsarlığa kapılmadan küresel adalet için seslerini yükselten ilkeli ülkeler var. Türkiye olarak güçlünün haklı olduğu değil haklının güçlü olduğu, ekonomik eşitsizliklerin üzerine giden, barış, güvenlik, istikrar ve refah üreten etkili ve tüm insanlığı kucaklayıcı bir uluslararası sistemin inşası için tüm engellemelere rağmen çalışıyoruz. Amacımız, insanı ve insani değerleri merkeze alan girişimci diplomasi anlayışıyla bölgemizde ve ötesinde bir barış kuşağı tesis etmektir.

TERÖRÜN KANLI YÜZÜNÜ TANIYORUZ

Türkiye terörün kanlı yüzünü çok iyi tanıyan bir ülkedir. PKK, PYD, YPG, FETÖ ve DEAŞ dahil terörizmin farklı biçim ve tezahürleriyle 40 yıldır mücadele ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz. Uzun yıllara dayanan terörle mücadele tecrübemiz, uluslararası işbirliğinin bu tehditle başa çıkmak için elzem olduğunu gösteriyor. Bu kapsamda, Şanghay İşbirliği Teşkilatı ile diyaloğumuzu daha da güçlendirmeye hazırız. 4 milyondan fazla yerinden edilmiş insana ev sahipliği yapıyoruz. Uluslararası toplumunda sorumluluk bilinci ile hareket etmesi gerektiğini dile getiriyoruz. İnsani yardımlar, bahsettiğimiz sorunlarla mücadelede temel araçlardan bir diğeridir. Gazze’ye gönderilen yardımların üçte birini Türkiye olarak biz üstlendik. Yaklaşık 620 ton insani yardım taşıyan 20’nci iyilik trenimiz 12 Haziran’da Afganistan’a ulaştı. Keza yakın zamanda toplamda 24 tonluk gıda maddesi ve ilacı da Türk Hava Kuvvetlerimize ait bir kargo uçağıyla Afganistan’a ilettik. Bu bağlamda da sizlerle ortak bir sinerji oluşturmaya hazırız.”

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PUTİN: İSTANBUL UKRAYNA İLE BARIŞTA TEMEL OLABİLİR

- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise zirvede yaptığı konuşmada, İstanbul’da hazırlanan anlaşmaların Ukrayna ile müzakerelerin sürdürülmesi için temel olabileceğini belirterek, “İstanbul’da anlaşmaların hazırlanması sürecinde arabulucu olarak yer alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum. Bu anlaşmalar Ukrayna heyetinin başkanı tarafından paraflandı. Demek ki bu anlaşmalar Ukrayna’yı tatmin etti. Bu anlaşmalar hâlâ masada ve müzakerelerin sürdürülmesi için temel olabilir” dedi. Putin sözlerinin devamında şunları kaydetti: “Uluslararası durumun zor olduğu dönemde, ŞİÖ’nün çeşitli alanlarda çok taraflı işbirliği sürecinde yer almasına ihtiyaç var. Dünya çok kutuplu hale geliyor. Yeni güç merkezleri ortaya çıkıyor ve bunlardan biri de ŞİÖ.”

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ERDOĞAN MİLLİ MAÇ İÇİN ALMANYA’YA GİDİYOR

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan’ın Şuşa kentinde 6 Temmuz Cumartesi günü düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi’ne katılacağı programını iptal etti. Programa Erdoğan’ın yerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, aynı gün A Milli Futbol Takımı’nın saat 22.00’de Hollanda ile oynayacağı 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçını izlemek için Almanya’ya gideceği öğrenildi. Milli futbolcu Merih Demiral’ın Avusturya maçının ardından yaptığı Bozkurt selamı ve sonrasında UEFA tarafından soruşturma açılmıştı. Erdoğan’ın Berlin’e milli maçı izlemeye gitmesinin hem A Millilere destek hem de Merih Demiral’a motivasyon amacı taşıdığı belirtiliyor.