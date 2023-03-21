Erdoğan: Asla bu dayanışmayı unutmayacağız

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Brüksel’de düzenlenen konferansa Beştepe’den canlı bağlantıyla katılan Erdoğan, özetle şu mesajları verdi:

“Bu konferans için teşekkür ediyorum. 7.7, ve 7.6 büyüklüğündeki iki şiddetli deprem 14 milyon vatandaşımızın yaşadığı 11 ilimizde çok ciddi yıkıma ve can kaybına yol açtı. Depremden etkilenen bölgeler bir de selle mücadele ediyor. Olumsuz hava şartlarına rağmen her türlü gayreti gösteriyoruz. 11 ilde yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı yani kullanılamaz hale gelmiş bina sayısı 298 bine, bağımsız bölüm sayısı 876 bine varıyor.

MALİYETİ 104 MİLYAR DOLAR

Depremin yol açtığı maliyetin 104 milyar dolar bulacağı anlaşılıyor. Bu çapta bir afetle, ekonomik durumu ne olursa olsun hiçbir ülkenin mücadele etmesi mümkün değildir. Yıllardır dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerinin imdadına koşan Türkiye, depremin hemen sonrasında 90 ülkeden gelen 11 bin 300 personelin desteğini yanında buldu. 130’a yakın ülkeden yardımlar depremzedelere ulaştı. Her birinize şahsım, ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Bu zor günlerde tüm dostlarımızın kurumlarıyla, üye ve aday ülkeleriyle AB, BM ve diğer uluslararası örgütlerin sergilediği dayanışmayı asla unutmayacağız.

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TOPLAM 650 BİN KONUT

Bu konferans halklarımız arasındaki ilişkilerin ne kadar sağlam temellere bağlandığını gösteren bir başka örnektir. Hedefimiz 1 yıl içinde konutları inşa etmektir. İlk yıl 319 bin, toplamda ise 650 bin konutu insanlarımıza teslim etmeyi planlıyoruz , yer tespiti ve zemin etüttü yapılan yerlerde özellikle attığımız adımlarla konut inşaatlarına hemen başladık. İki ay içinde 108 bin konteyner kurarak yarım milyon insanımızı yerleştireceğiz.

DARA DÜŞENİN YARDIMINA KOŞTUK

Tarih boyunca hiçbir ayrım yapmadan kimsenin inancına, kökenine bakmadan dara düşen herkesin yardımına koştuk. Son olarak koronavirüs döneminde ülkemizden talepte bulunan 160 ülke ile 12 uluslararası kuruluşa tıbbı yardım ve teçhizat gönderdik. Suriye’den Ukrayna’ya kadar çatışma bölgelerinden göç etmek zorunda kalan insanlara kapımızı ve gönlümüzü açtık. 3.5 milyonu Suriyeli olmak üzere 4 milyon sığınmacıya ev sahipliği yapıyoruz. Bugün de ülkemizde asrın felaketinde etkilenen halkın yaralarını sararken, depremden etkilenen Suriye halkıyla dayanışma içindeyiz.”