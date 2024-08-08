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Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile telefonda görüştü

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#Cumhurbaşkanı#Recep Tayyip Erdoğan#Arnavutluk
Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile telefonda görüştü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2024 17:45

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, görüşmede, Arnavutluk'ta FETÖ'nün alan kazanmaya yönelik gayretlerinin boşa çıkartılmasının son derece önemli olduğunu belirtti.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Arnavutluk ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan görüşmede, iki ülke ilişkilerinin ileri düzeyde seyrettiğini, ticari, ekonomik, askeri temaslarla savunma sanayisindeki işbirliğinin atılacak adımlarla daha da güçleneceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'ta FETÖ'nün alan kazanmaya yönelik gayretlerinin boşa çıkartılmasının son derece önemli olduğunu, örgütün Arnavutluk'taki eğitim, sağlık ve dini kurumlar içerisindeki yapılanmasının son bulması için de gayretlerin süreceğine inandığını belirtti.

 

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#Cumhurbaşkanı#Recep Tayyip Erdoğan#Arnavutluk

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