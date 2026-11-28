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Fatih Camisi’nde cuma namazını kılan Erdoğan daha sonra, Kurra Hafız Ali Kemal Hut için aynı camide düzenlenen cenaze törenine katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından konuşan Erdoğan, şunları söyledi: “Öncelikle, şu anda musallada bulunan çok değerli hocamız Kemal Efendi’yi çocukluğumdan itibaren tanıdım. Nereden? Kasımpaşa Cami-i Kebir’den tanıdım. Cami-i Kebir’den itibaren yürüyen bir yolculuğumuz oldu ve tabii daha sonra Hocaefendi Fatih Çarşamba’ya yerleşti. Burada devam eden bir ömür oldu. Ardından Emir Buhari’de talebeler yetiştirmeye başladı ve orada son olarak geçen hafta bir ziyaret vaki oldu. Bu ziyaretten sonra da bu haberi aldık. Allah rahmet eylesin. Makamı cennet olsun inşallah. Cennetiyle, cemaliyle Rabbim bizleri müşerref kılsın. Rabbim yâr ve yardımcımız olsun. Biz Kemal Efendi’yi çok sevdik. O bir tevazu timsaliydi. Tevazuda herhalde pek örnek yoktu. Öyle bir insandı. Rabbim sevgili Habibinin Livaü’l-Hamd ismiyle müsemma sancağı altında bizleri haşr-ü cem eylesin.”

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Kurrâ Hâfız Ali Kemal Hut’un cenazesi, Fatih’teki Emir Buharı Tekkesi Haziresi’ne defnedildi.

Erdoğan cuma namazını Fatih Camisi’nde kıldı.

UNESCO KABULÜ

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, UNESCO Genel Direktörü Halid El-Enany’yi kabul etti. Kabulde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu. Erdoğan, bugün de Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas’la İstanbul’da bir görüşme gerçekleştirecek. ANKARA