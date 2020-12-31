Erdoğan, Aksakal’la reform için buluştu

Kabulün ardından açıklamalarda bulunan Aksakal, reform konusunda düşünce ve çalışmalarının yer aldığı dosyayı, HDP hariç Meclis’te temsil edilen siyasi partilerin yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile paylaşmak amacıyla ziyaretler gerçekleştirdiklerini söyledi. Aksakal şöyle konuştu:

“Türkiye’de siyaset kurumu yeniden dizayn edilme çabalarıyla karşı karşıyadır. DSP olarak bu girişimlere karşı duruşumuz kendimizi tanımladığımız, milliyetçi, vatansever, sol bir parti kimliğimizin gereği olmak kaydıyla elbette gerek ekonomideki gerekse hukuk sistemi işleyişindeki aksaklıkların ortaya konulması ve çözüm yollarını önerme sorumluluğunu da bir muhalefet partisi olarak üzerimize yüklenmiş görev sayıyoruz.”

Aksakal görüşmede ayrıca, kuvvetler ayrılığı prensibinin güvence altına alınması olmak üzere YSK kararlarının denetimi konusunda Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun üst mekanizma olarak belirlenmesi ve seçim kanununda yapılacak değişikliklerle de baraj uygulamasının kaldırılması görüşlerini paylaştıklarını söyledi.