Erdoğan AK Partili vekillere seslendi: Açılım yok terörsüz Türkiye var

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, DEM Parti ile yürütülen sürece dikkat çekerek, “Açılım diye bir şey yok. Yeni bir çözüm süreci yok. Sadece ve sadece terörsüz Türkiye var. Kimse bunun dışında ifade çıkaracak bir şey söylemesin” dedi.

Erdoğan, dün AK Partili milletvekilleriyle bir araya geldi. Daha önce rutin olarak yaptığı ancak bir süredir ara verdiği toplantıların ilki AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’e bağlı vekillerle gerçekleşti. Erdoğan, açılış konuşmasının ardından vekilleri tek tek dinledi.

YOĞUN TALEPLER

Edinilen bilgilere göre, bir milletvekili, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz hafta sonu Rize’de yaptığı konuşmasında “Hangi görevde olursanız olun, bir vatandaşım gelip sizden bir işin yapılmasını istiyorsa onu başka yere havale etme hakkınız yok. Bunu yaptığınız sürece ben Genel Başkanınız olarak sizlere hakkımı helal etmem” sözleri üzerine kendilerine yoğun taleplerin geldiğini, ancak bu taleplerin daha çok çocuklarının memur olması isteğiyle ve imarla ilgili olduğunu söyledi. Vekillerin daha çok Suriye süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulunarak, “Suriye ile ilgili sizin haklı çıkıyor olmanız elimizi güçlendirdi. Herkes memnun” yorumunu yaptığı öğrenildi.

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HALK EĞİTİM MERKEZLERİ

Bir milletvekilinin, “Okyanusları aşarken derede boğulmamızdan korkuyorum” demesi üzerine Erdoğan, “Ne demek istiyorsun?” diye sordu. Bunun üzerine vekil, ödenek olmadığı için halk eğitim merkezlerinin kapatılmasının tepkilere yol açtığını dile getirdi. Erdoğan’ın yorum yapmadığı, sadece dinlediği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 ay sonra yapılacak toplantıya bütün bakanların katılması talimatını verdi. Ayrıca, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Âlâ ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’in her toplantıda yer alacağı belirtildi.

BÜYÜK KONGRE İÇİN 23 ŞUBAT

- CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ın MYK toplantısında ise, “HDP heyeti süreci gayet iyi yönetiyor. Süreç ile ilgili çerçeveyi, Urfa ve Diyarbakır kongrelerinde çizdik” dediği öğrenildi. MYK’da ayrıca, 8. Olağan Büyük Kongre tarihinin 23 Şubat olarak konuşulduğu ancak, 24 Şubat’ta da yapılabileceği değerlendirildi.

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PKK TARAFINDAN ÖLDÜRÜLENLERİN AİLELERİ İLE GÖRÜŞTÜ









- CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Hakkâri’nin Yüksekova ilçesine bağlı İkiyaka köyünde 36 yıl önce PKK’lı teröristlerce katledilen Aykut ve Boz ailelerinin yakınlarıyla dün AK Parti Genel Merkezi’nde bir araya geldi. (ANKARA)