ErdoÄŸan, AK Parti Rize Ä°l TeÅŸkilatÄ±'nÄ±n toplantÄ±sÄ±na

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BazÄ± programlara katÄ±lmak Ã¼zere memleketi Rize'de bulunan ErdoÄŸan, parti teÅŸkilatÄ±yla bir araya geldi.

Bir otelde dÃ¼zenlenen toplantÄ±, basÄ±na kapalÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi.

ToplantÄ±da, GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Osman AÅŸkÄ±n Bak, Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Ali Yerlikaya, Milli EÄŸitim BakanÄ± Yusuf Tekin, SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Kemal MemiÅŸoÄŸlu, TarÄ±m ve Orman BakanÄ± Ä°brahim YumaklÄ±, AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±larÄ± Erkan Kandemir, Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya, Hayati YazÄ±cÄ± ve Ã–mer Ä°leri ile CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± YÃ¼ksek Ä°stiÅŸare Kurulu Ã¼yesi ve eski TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman da hazÄ±r bulundu.Â