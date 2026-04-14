Erdoğan: Aile milli güvenlik meselesidir

ANKARA’da dün AK Parti Kadın Kolları Programı’nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan özetle şunları söyledi: “Son yıllarda dünya genelinde belli odaklar tarafından hedef tahtasına konulan aile, toplumun hareket ve mukavemet merkezidir. Bireyden aileye, aileden millete uzanan zincirin halkalarında yaşanacak ufak bir kırılma, Allah muhafaza, tamiri ve telafisi uzun yıllar sürecek sorunları beraberinde getirecektir. Bunun için aileye yönelen her saldırının aynı zamanda milletin ve devletin omurgasını nişan aldığını unutmamalıyız. Aile kurumunun ve ailevi değerlerin muhafazasını bu bakımdan bir millî güvenlik ve beka meselesi olarak görüyoruz.

BAĞIMLILIK İLLETİYLE MÜCADELE

Günümüzde farklı türleriyle bağımlılık, aileye yönelik tehditlerin en başında yer alıyor. Sanal bahis ve kumardan sosyal medyaya, tütün ürünlerinden alkol ve uyuşturucuya kadar çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere ailelerimizi bağımlılık illetinden uzak tutmak için yoğun gayret sarf ediyoruz. Özellikle son dönemde yapay zekâ ve yeni dijital teknolojilerin de devreye girmesiyle bağımlılık türlerinde büyük bir artış yaşanıyor. Ekran bağımlılığı ve sonsuz kaydırma gibi yeni bağımlılıklar, bilhassa küçük yaştaki yavrularımız üzerinde yıkıcı etkiler oluşturuyor.

VAHİM RAKAMLAR

Bağımlılık sorununun geldiği vahim boyutları göstermesi açısından bazı rakamları sizlerle ve milletimle paylaşmak istiyorum” dedi:

- “Dünya Sağlık Örgütü’ne göre şu anda dünya genelinde 1,25 milyar yetişkin tütün ürünü kullanıyor. Dünyada her yıl 8 milyondan fazla kişi, tütün kullanımına bağlı hastalıklar sebebiyle hayatını kaybediyor.

- Saha çalışmaları, elektronik sigaraların da etkisiyle son yıllarda Türkiye’de sigaraya başlama yaşının maalesef düştüğünü gösteriyor. Çocuklar okul harçlıklarını buraya yatırıyor. Anneler, babalar çocuklarının rızkını sigara denilen illete yatırıyor.

- Dünyada 350 milyonun üzerinde kişinin kumar problemi olduğu tahmin edilmektedir. Akıllı telefonların yaygınlaşmasına paralel olarak özellikle sanal kumar bağımlılarının sayısı artmaktadır. Açıkçası sanal bahis, şans oyunu ve kumar bağımlılığı bizde de ciddi bir sorun hâline gelmeye başlamıştır.

Kasım ayında bir genelge yayımladık. Sanal ortamda yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumarla mücadele eylem planını uygulamaya geçirdik. İlk 6 aylık veriler, aldığımız tedbirler sayesinde sorunun kontrol altına alınmaya başlandığına işaret ediyor.”

CHP’YE : YOLSUZLUKTAN ARINMA BAŞKANLIĞI KURSUNLAR

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da muhalefeti şöyle eleştirdi: “CHP Genel Başkanı, gerçekten millete ve kadınlara bir faydası dokunsun istiyorsa bakanlık isimleriyle uğraşmaktan vazgeçsin. Bunun yerine partisini bir kanser hücresi misali saran yolsuzluk, rüşvet, irtikâp, taciz skandallarıyla meşgul olsun. İlla bir yapı kurmak istiyorsa, tabii yeterli kadro bulabilirse acilen partisi bünyesinde “yolsuzluklardan arınma başkanlığı” kursun. Böylece hem selefi Kılıçdaroğlu’nun arınma tavsiyesine uymuş hem de vatandaşa bir hizmet etmiş olur. Doğrusunu söylemek gerekirse “Gazi Mustafa Kemal’in kurduğu partiyiz” diye övünen CHP’nin, mevcut yönetim altında düşürüldüğü bu perperişan hallerden biz ülkemiz siyaseti adına üzüntü duyuyoruz.”

‘IDEATHON’ ÖDÜLLERİNİ VERDİ

- CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı’nca düzenlenen Ideathon Yarışması’nın ödül törenine katıldı. AK Parti Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen programda, Kadın Kolları Başkanlığı tarafından ilki düzenlenen yarışmanın kazananları açıklandı. “Bağımlılığa Karşı Aileyi Güçlendiren Politikalar” temasıyla düzenlenen Ideathon’da, aile kurumunu her türlü bağımlılığa karşı korumayı ve toplumsal yapıyı güçlendirmeyi hedefleyen yenilikçi politika önerileri ele alındı.