Erdoğan Adnan Menderes Müzesi’ni açtı

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Müzede Menderes’in Yassıada’dan eşi Berin Menderes’e yazdığı son mektubu da sergileniyor.

TRAKTÖRÜ DE SERGİDE

Müze, ailevi Hacıalipaşa Konağı’nın replikasyonu olarak inşa edildi. Müze önünde Menderes’in kullandığı traktör ile 1950-1960 yıllarındaki makam aracı yer alıyor.

Menderes’in İstiklal Madalyası’nın sergilendiği bölümde nüfus cüzdanı, evlilik yüzükleri, fotoğrafları gibi birçok eşya ve belge de bulunuyor.

Erdoğan da Menderes’i andığı konuşmasında özetle şunları söyledi: “Şehit edilmesinin üzerinden 60 sene geçmesine rağmen milletimiz Menderes’i unutmamıştır. Yalan haberler, ahlaksız iftiralarla, kışkırtmayla darbeye ortam hazırlayanları da unutmamıştır. Dümbüllü Tiyatrosu’ndan farkı olmayan Yassıada mahkemelerinde onları idamlara getirenleri asla unutmamıştır. Milletimizin sözde yargı kararlarıyla işlenen bu cinayetin faallerini aradan geçen 60 seneye rağmen lanetle, nefretle hatırlıyor.”

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MODERN VE DİJİTAL

Adnan Menderes Müzesi çağın teknoloji ve dijital dünyasına uyumlu, modern çağın gerektirdiği yenilikçi bir müze anlayışı ile kurgulandı, hikâyeleştirildi ve dijitalleştirildi. Müze interaktif ve ziyaretçiyi dönemin atmosferi içine çekebilecek unsurlarla desteklendi.