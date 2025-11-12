Erdoğan, adına dikilen fidana can suyu verdi… Erdoğan: Fidan dikme rekoru kıracağız

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Etimesgut’ta Milli Ağaçlandırma Günü Programı’nda şu açıklamaları yaptı:

GELECEĞE NEFES OLMAK İÇİN

“Bugün burada sadece bir tören için değil, geleceğimize nefes olmak, vatanımıza can katmak için bir aradayız. Ormanlarımızı sadece ağaç olarak değil, nefes olarak, yaşam kaynağı olarak görüyoruz. Bu nedenle 2053 net sıfır emisyon hedefimiz ve Yeşil Kalkınma Devrimi vizyonumuz doğrultusunda gerekli adımları atıyoruz.

7.5 MİLYAR FİDAN VE TOHUM

Son 23 yılda 7.5 milyar fidan ve tohumu toprakla buluşturduk. Orman varlığımızı 23.4 milyon hektara çıkardık ve bugün ülkemizin yüzde 30’u ormanlarla kaplı hale geldi. Birleşmiş Milletler’in yayımladığı rapora göre Türkiye, 2020 yılında orman alanını en çok artıran ülkeler arasında 6’ncı sırada yer alıyordu. Aynı rapora göre 2025 yılında dünyada 4’üncü sıraya yükseldik. Ayrıca, yıllık ağaçlandırma alanı en yüksek ülkeler sıralamasında yerimizi bir basamak artırarak 3’üncü sıraya çıktık.

HER KARIŞ TOPRAK YEŞİLLE BULUŞACAK

‘Şahidimiz Toprak, İmzamız Fidan, Sevdamız Yeşil Vatan!’ diyerek yeni bir seferberlik başlatıyoruz. Tarım ve Orman Bakanım, 1 yıl boyunca hedefi 550 milyon fidan ve tohum olarak açıklamıştı. İnanıyorum ki bu rakam 600 milyona çıkacaktır. 81 il, 922 ilçedeki fidan dikim alanlarında vatandaşlarımızın katılımıyla bir günde fidan dikme rekorunu da inşallah kıracağız. Her karış vatan toprağını yeşille buluşturacağız.”