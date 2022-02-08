‘Erdoğan aday olabilir’

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bu toplantılarda önemli mesajları paylaştığı öğrenildi. MHP’nin Cumhurbaşkanı adayının net olduğuna ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceklerine vurgu yapan Bahçeli’nin, “İnanıyorum ki, 2023 yılının haziran ayında yapılacak seçimde Sayın Erdoğan açık ara farkla seçimi kazanacak ve Cumhur İttifakı da yeni bir zafere imza atacaktır” dediği öğrenildi. Bahçeli, “Bir defa bu iddianın yasal ve anayasal hiçbir temeli, hiçbir nesnel gerçekliği yoktur. Sayın Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk Cumhurbaşkanı’dır. Ve tekrar aday olmasının önünde de herhangi bir engel bulunmamaktadır. Cumhurbaşkanı’nın en az üç dönem seçilebilmesi amacıyla gerekli yasal düzenlemenin yapılmasına var gücümüzle çalışır, bunu da başarırız” mesajlarını verdi.