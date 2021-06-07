Erdoğan açıkladı: PKK’nın Mahmur sorumlusu öldürüldü

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın “terör örgütü PKK’nın kuluçkası” olarak tanımladığı ve geçen hafta işaret ettiği Kuzey Irak’taki Mahmur Kampı’nın genel sorumlusı “Doktor Hüseyin” kod adlı Salman Bozkur, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Bozkur’un öldürüldüğünü önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından duyurdu. Erdoğan, “Buradan milletimize güzel bir haber vermek istiyorum. Terör örgütü PKK’nın üst düzey yöneticisi ve Mahmur genel sorumlusu ‘Doktor Hüseyin’ kod adlı Selman Bozkur, dün (önceki gün) Milli İstihbarat Teşkilatı’mızın kahramanları tarafından etkisiz hale getirildi. Hain ve bölücü örgütün Mahmur’u terörün ‘kuluçka merkezi’ olarak kullanmasına müsaade etmeyecek, terörü kaynağında kurutmaya devam edeceğiz” paylaşımında bulundu.

YANINDAKİLER DE ÖLDÜRÜLDÜ

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, önceki gün yapılan nokta operasyonda Bozkur’la birlikte beraberindeki iki terörist de etkisiz hale getirildi. Edinilen bilgiye göre PKK/KCK’ya 1990’larda katılan Selman Bozkur uzun yıllar, örgütün Avrupa’daki faaliyetlerini organize etti, bu kapsamda örgütün İngiltere sorumluluğunu da yürüttü. Mahmur’da görevlendirilmeden önce Kuzey Irak’ta örgütün illegal para trafiğini yönetti. Kandil alanında sıkışan PKK/KCK’nın, Mahmur’a ağırlık vermesi üzerine Mahmur Genel Sorumluluğu’na getirildi.

NOKTA OPERASYONU YAPILDI

İstihbari analizler sonucu, PKK/KCK’nın Mahmur Kampı’na Kandil kadar önem verdiği, mülteci kampı adı altında eylemci kadrolarını bu alandan temin ettiği ve özel olarak Türkiye’ye karşı terör eylemlerinde bulunmak için yetiştirdiği belirlendi. MİT’in sahadan gelen istihbaratlar doğrultusunda adım adım izlediği Bozkur, önceki gün uygun bir yerde yapılan nokta operasyonla beraberindeki iki teröristle birlikte etkisiz hale getirildi.

‘KANDİL KADAR ÖNEMSİYORUZ’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde, TRT’de katıldığı programda, Mahmur için ‘Kandil’in kuluçka yuvası’ benzetmesi yapmıştı. Erdoğan, “Mahmur, Kandil’in adeta kuluçka yuvasıdır. Birleşmiş Milletler (BM) temizlemezse BM üyesi olarak biz temizleriz. Bu kuluçka yuvası şehir merkezinde palazlanıyor. Eğer bunun üzerine biz gitmeyecek olursak bu kuluçka yuvası üretmeye devam edecektir” ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan, “Mahmur’u en az Kandil kadar önemsiyoruz” diyerek, operasyon sinyali vermişti.

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