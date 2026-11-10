Erdoğan açıkladı... Gabar’da 2 yeni petrol sahası

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Beştepe’deki Kabine Toplantısı’nın ardından özetle şu açıklamaları yaptı:

“Etrafımızı kuşatan istikrarsızlık sarmalına rağmen, istikrar ve güven içinde kalkınma yolculuğumuzu kesintiye uğratmadan sürdürüyoruz. En son geçen hafta açıklanan ihracat ve turizm rakamları, bölgesel gerilimlerin tam ortasında Türkiye’nin parlayan yıldızını tekrar teyit etmiştir.

İHRACATTA TARİHİ REKOR

* Ekim ayında ihracatımızı önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8.1 artırarak 25.9 milyar dolara çıkardık. Ocak-Ekim dönemi ihracatımız yüzde 5.5 artarak 236.8 milyar dolarla yeni bir rekor kırdı. 2026 başında yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatı hedefimizi 410 milyar dolar olarak belirlemiştik. Veriler hedefin aşıldığına işaret ediyor.

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SAVUNMA VE HAVACILIK

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* İhracattaki bir diğer başarıyı teknolojide yakaladık. Orta yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatımız yüzde 8.8 artışla 118.6 milyar dolara ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Savunma ve havacılık ihracatında da önemli bir başarıya imza attık. Ekimde bu alandaki ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 61 arttı ve 1 milyar 140 milyon dolara ulaştı.

49 MİLYON TURİST

* Ocak-Eylül 2026 döneminde ülkemizde toplam 49 milyon 132 bin ziyaretçi ağırladık. Turizm gelirimizi 2025’in aynı dönemine göre yüzde 2.4 arttırarak 51 milyar 278 milyon dolara ulaştırdık. Aynı dönemde ziyaretçilerin ülkemizdeki ortalama kalış süresi 10.34 gece olarak gerçekleşirken kişi başı gecelik ortalama harcama yüzde 4.6 artışla 107.7 dolara yükseldi.

TÜRK DİZİLERİNİN DE ETKİSİ

* Bir diğer güzel haberimiz, konaklama vergisi indirimi uygulamasını bir sene daha uzatıyoruz. Bu artışlar aynı zamanda hükümetimizin hayata geçirdiği yatırımların, verdiği teşviklerin, sunduğu desteklerin eseridir. Bu artışlar Türk Hava Yollarımızın istikrarlı büyümesinin, Türk dizilerinin dünyaya yayılmasının, Türkiye’nin marka değerinin artmasının sonucudur.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

* Terörsüz Türkiye süreci tüm manasıyla hedefine ulaştığında bunun en büyük yansımalarından biri turizmde ve ihracatta ortaya çıkacaktır. İstanbul’un, Antalya’nın, İzmir’in güzelliklerini nasıl dünyanın ilgisine güvenle sunabiliyorsak, Hakkari’nin, Şırnak’ın, Van’ın, Bitlis’in, Diyarbakır’ın, Mardin’in, Ağrı’nın da tüm güzelliklerini dünyanın beğenisine sunabileceğiz.

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BU YOLDAN DÖNÜŞ YOK

* Bir asayiş meselesinin çok ötesinde büyük ve güçlü Türkiye ülkümüzün lokomotifi olan bu stratejik projeyi başarıyla sonuçlandırmakta kararlıyız. Sonunda huzurun, refahın, kardeşliğin ve kalkınmanın olduğu bu yoldan geri dönüş yoktur. Son olarak, yıllarca 2’nci Kandil olarak adlandırılan Irak Sincar’da devlet otoritesinin tesisi yolunda kıymetli bir adım atıldı. 4 bini aşkın örgüt mensubunun Irak güvenlik kuvvetlerine entegrasyonu başladı. Mağaraların boşaltılmasına yönelik olumlu gelişmeler yaşanıyor.

GABAR PETROLÜN BAŞKENTİ

* Bu süreçte üzerinde hassasiyetle durduğumuz husus yerli petrol ve doğalgaz kaynaklarımızın harekete geçirilmesidir. Bugün ürettiğimiz doğalgaz ile 4 milyon hanenin gaz ihtiyacını Karadeniz’den karşılıyoruz.

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* Diğer taraftan Şırnak Gabar adeta petrolün başkenti haline geldi. Bir dönem terörün, şiddetin, korkunun kol gezdiği Gabar’da Türkiye’nin en kaliteli petrolünü üretiyoruz. Bugün 184 kuyuda günlük 84 bin varile ulaştık. Tüketimin yüzde 8’ini Gabar’dan temin ediyoruz. Şimdiye kadar Gabar’da toplamda 75.4 milyon varil ham petrol ürettik. Bölgede 2 yeni sahada daha petrol keşfettik. Gaziler ve Çardaklı adını verdiğimiz sahalarda ekim ayı itibarıyla üretim başladı. Bu 2 yeni sahada 135 milyon varil yerinde petrol potansiyeli bulunuyor. Bölgenin günlük petrol üretimi yüzde 30 artacak.

* 2027 yılının ikinci yarısında yaklaşık 230 kuyuyla bölgedeki günlük üretimimiz 100 bin varil barajını aşacak. Günlük 120 bin varil üretimin bugünkü karşılığı senede 4.4 milyar dolarlık bir katkı demektir.”

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İZMİR’DEKİ PATLAMA

SORUMLULAR ORTAYA ÇIKARILACAK

“İzmir Aliağa’dan çok üzücü bir haber aldık. Bir demir çelik fabrikasında sıvı çelik dökümü yapıldığı esnada, meydana gelen patlamada maalesef 16 kardeşimiz vefat etti. 2’si ağır, 13 yaralımızın tedavisi devam ediyor. Öncelikle hayatını kaybeden işçi kardeşlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyor, kederli ailelerine taziyelerimi sunuyorum. Yaralı kardeşlerime Rabbimden acil şifalar temenni ediyorum. Olayın hemen akabinde talimatım üzerine Enerji ve Tabi Kaynaklar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlarımız süratle İzmir’e intikal ettiler. Patlamayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. Milletçe yüreğimizi yakan bu acı olayın neden ve nasıl yaşandığı, kimlerin ihmali olduğu, kimlerin sorumluluğu olduğu ortaya çıkarılacaktır.”

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FON KONUSUNDA TAVSAMA OLMAYACAK

“17 Eylül’den beri gündemimizde olan fon meselesini açıkladığımız yol haritası çerçevesinde adım adım hal yoluna koyuyoruz. İlgili bakanlarımız ve kurumlarımız gerekli açıklamaları düzenli bir şekilde yapıyorlar. Biz de meseleyi çok sıkı bir şekilde takip ediyoruz. İnşallah bunda en küçük bir taviz ve tavsama olmayacak. Fon sorunu ilk ortaya çıktığında, ‘Biz başkalarına benzemeyiz’ demiştim. Bizim başkalarına benzemediğimiz eminim artık çok net görülmüştür. Milletimizin hak ve hukukunu koruma konusundaki dirayetli duruşumuzun, kararlı tutumumuzun herkes tarafından anlaşıldığına inanıyorum. Vatandaşlarımızdan bize güvenmeye devam etmelerini bekliyorum.”