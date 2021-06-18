Erdoğan: AB’ye tam üyelik artık neticelensin

Zirveye Arnavutluk, Bosna- Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Makedonya, Moldova, Romanya, Sırbistan, Slovenya ve Yunanistan’dan hükümet başkanı, bakan düzeyinde katılım oldu. Erdoğan zirvede yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi: “Güneydoğu Avrupa’da barış, güvenlik ve istikrar ortamını sağlam temeller üzerine inşa etmek üzere 1996 yılında Güneydoğu Avrupa işbirliği sürecini hayata geçirdik. İyi komşuluk ilişkilerini esas alan işbirliği sürecinin bu sene 25. yıldönümünü kutluyoruz. Yedi ülkenin öncülüğünde çıktığımız bu yolda 13 katılımcıyla büyük bir aile olduk.

Bölgenin Avrupa Atlantik kurumlarıyla bütünleşme çabalarına olan güçlü desteğimizi muhafaza ediyoruz. Avrupa Birliği’nin Üsküp ve Tiran ile üyelik müzakerelerine başlama kararı alması doğru yönde atılmış bir adımdır. Ancak alınan kararın hala hayata geçirilmemesi büyük bir eksikliktir. Birliğin Priştine ve Saraybosna’ya desteğini sürdürmesi, Belgrad ve Podgoritsa’nın müzakere sürecini başarıyla sonuçlandırmasını temenni ediyoruz. Bütünleşme sürecinde Batı Balkanlar ve Türkiye şeklinde yapılmak istenen suni ayrımı ise ortak değerlerimize bağdaştırmıyoruz.

ONCA HAKSIZLIĞA RAĞMEN

Türkiye’nin tam üye olarak yer almadığı bir Avrupa Birliği’nin çekim ve güç merkezi olma hedefine ulaşması da mümkün değildir. Karşılaştığımız onca haksızlığa rağmen, yarım asırdır ısrarla ve sabırla sürdürdüğümüz tam üyelik mücadelemizin artık neticelenmesini istiyoruz. Birliğin içine düştüğü stratejik körlükten bir an önce kurtulmasını, olumlu gündem çerçevesinde katılım sürecini ilerletmesini bekliyoruz. Bölgeye yönelik girişimlerimiz birilerince farklı yansıtılmak istense de hiçbir suretle diğer unsurlara rakip ya da alternatif değildir. Bilakis faaliyetlerimiz yürütülmekte olan diğer çabaları güçlendirmiştir.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında konuk liderleri de kabul etti. Kabullerde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de hazır bulundu.

AVRUPALILARI TATİLE BEKLİYORUZ

Erdoğan “Aşılamanın yaygınlaşmasıyla virüse karşı önemli bir mevzi kazandık” diyerek Avrupalılara çağrı yaptı: “Ziyaretimiz sırasında salgına karşı aldığımız tedbirleri ve güvenlik turizm sertifikasyon programımız kapsamındaki uygulamaları da yakından görme fırsatı bulacaksınız. Başta siz dostlarımız olmak üzere tüm Avrupa halklarını tatillerini geçirmek üzere ülkemize beklediğimizi özellikle ifade etmek istiyorum.”

TRİBÜNDEN SEYREDEMEYİZ

Erdoğan katılımcılara mülteci akınıyla ilgili de şöyle seslendi: “Düzensiz göç akınlarında da olan biteni tribünden seyretme lüksümüz yoktur. Türkiye 3.7 milyonu Suriyeli 4 milyondan fazla sığınmacıya güvenli liman konumundadır. Suriye içerisinde yerinden edilmiş kişiler de dahil 9 milyon insana yardım ve koruma sağlıyoruz. Maalesef düzensiz göç ve Suriyeli mazlumlara sahip çıkma hususunda da uluslararası toplumdan gereken desteği göremiyoruz. Güneydoğu Avrupa ülkeleri olarak, düzensiz göç akımlarında olan biteni tribünden seyretme lüksümüz yoktur.”

Güneydoğlu Avrupa Ülkeleri zirvesinde aile fotoğrafı çektirildi.

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