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Erdoğan ABD'ye gidiyor! NATO zirvesine katılacak

Güncelleme Tarihi:

#Erdoğan#NATO#ABD
Erdoğan ABDye gidiyor NATO zirvesine katılacak
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2024 10:58

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımına çeyrek final mücadelesinde destek olmak için Almanya'daydı. Maç sonrası Berlin'den İstanbul'a döndü. Erdoğan, 9-11 Temmuz'da NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere ABD'de olacak.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hafta boyunca yurt içinde ve yurt dışında yoğun programları vardı.

Kızılcahamam'daki AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısına katıldı. Daha sonra Şanhay İşbirliği Örgütü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Kazakistan'ın başkenti Astana'ya gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'da Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya gelerek bölgesel ve küresel konuları görüştü. Zirvede konuşan Erdoğan İsrail'in Gazze'deki zulmüne son vermesi gerektiğini bir kez daha vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Bizim Çocuklar"a tebrik
Dün A Milli Takım'a Hollanda ile karşılaşmasında destek olmak için Berlin'e giden Erdoğan, maç sonrası futbolcuları ziyaret ederek verdikleri mücadeleden dolayı tebrik etti.

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Cumhurbaşkanı önümüzdeki hafta NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere ABD'ye gidecek, devlet ve hukümet başkanlarıyla bir araya gelecek.

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#Erdoğan#NATO#ABD

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