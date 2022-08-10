Erdoğan Abdülhamid Han’ı böyle uğurladı: Yolun açık sondajın bereketli olsun

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YENİ VİZYONUN SEMBOLÜ: Abdülhamid Han, Türkiye’nin enerji alanındaki yeni vizyonunun sembolüdür. Daha önce paramızla dahi yaptıramadığımız sismik araştırmaları, sondaj faaliyetlerini, keşfedilen kaynakların ekonomiye kazandırılması sürecini artık kendi imkânlarımızla yürüttüğümüz bir döneme girdik.

ARTIK BİZ DE VARIZ: Kimi zaman sinsi oyunlarla, kimi zaman iyi niyetli ama cesaretsiz tercihlerle, kimi zaman açıkça ihanetlerle oyalandık. Vakit ve kaynak kaybı yaşadık. Yıllarca açılıp üzeri betonla kapatılan kuyuların sebep olduğu yılgınlığı ortadan kaldırmak için kendi veri altyapımızla, kendi teknolojik araçlarımızla bu süreci yürütme kararı aldık. Şimdi dört sondaj gemimiz, iki sismik araştırma gemimizle artık biz de bu alanda varız. Denizlerde, dünyada eşine az rastlanır bir sondaj filosuna sahibiz.





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Karadeniz’de keşfettiğimiz 540 milyar metreküplük doğalgaz rezervi ülkemize ve milletimize maddi karşılığının çok ötesinde bir moral verdi, bir dönüm noktası oldu. Karadeniz gazının ilk etabı için gereken 10 kuyudaki işlemleri birer birer bitirerek buradan gelecek doğalgazı 2023 yılında milletin hizmetine vermeyi planlıyoruz. Aynı anda 3 sondaj gemimizin çalıştığı bu saha, dünyada üretime en hızlı hazırlanan saha olarak kayıtlara geçti. Bunu karadaki keşiflerle taçlandırmak istiyoruz.

HEDEFİMİZ 150 KUYU DAHA AÇMAK: Daha önce açılıp üzeri kapatılmış kuyuları tekrar üretime kazandırma faaliyetimizi devam ettiriyoruz. Yurtiçi petrol üretimimiz 65 bin varile ulaştı. Hedefimiz yıl sonuna kadar 150 kuyu daha açarak bu rakamı katlayarak arttırmaktır. Küresel ekonomik krizde adeta silah haline dönüşen doğalgaz ve petrol kaynaklarımızı ne kadar kısa sürede ne kadar çok arttırırsak bu kritik süreçte o derece avantaj kazanacağız.

HAYIRLI HABERLERİ BEKLİYORUZ: Bugün Abdülhamid Han gemimizi Mavi Vatan’a yeni sondaj rotamız Akdeniz’e yolcu ediyoruz. Ülkemizde ilk petrol bulunan yer, bundan 135 yıl önce yine Akdeniz’deki İskenderun’du. Bu defa da Abdülhamid Han gemimizi ‘Ya Allah bismillah’ diyerek Gazipaşa’nın 55 kilometre açığındaki Yörükler-1 kuyusuna uğurlayacağız. Yörükler-1 kuyusu Doğu Akdeniz’deki kapsamlı iş planımızın ilk adımıdır. Sizlerden de hayırlı haberi en kısa sürede bekliyoruz.

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BULANA KADAR DEVAM: Gemimiz buradaki sondaj çalışmalarını bitirince durmayacak, diğer kuyulara geçecektir. Bu şekilde bulana kadar aramaya devam edeceğiz. Akdeniz’de yaptığımız arama ve sondaj çalışmalarımız kendi egemenlik alanlarımızdadır. Bunun için kimseden izin veya icazet almaya ihtiyacımız yoktur.

KORKMASINLAR KİMSENİN HAKKINA GÖZ DİKMEYİZ

Abdülhamid Han gemisi, çalışmalarına başladığında arkalarına aldıkları ağababalarına güvenerek bize efelik etmeye yeltenenler muhtemelen çıkacaktır. Gerçi Akdeniz’de Abdülhamid Han ismiyle karşılaşan birilerinin aklına önce Gazi Ethem Paşa ve Dömeke Savaşı gelecektir. Onlar anladı. Hiç değilse üzerinden bir asır geçmiş olan Milli Mücadele’yi hatırlarlar. Ama hiç merak etmesinler, korkmasınlar. Bizim ilkemiz ne hakkımızı yedirmek ne de kimsenin hakkına göz dikmektir. Büyük ve güçlü Türkiye vizyonu öylesine kuşatıcı ve kapsamlıdır ki her gün ay yıldızlı bayrağımızın korkusuyla yatıp kalkanların hezeyanlarıyla uğraşmaya vaktimiz yoktur. Biz kendi işimize bakıyoruz.

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RUMLAR ‘CANLI’ İZLEDİ

Kıbrıs Rum yönetimi ve medyası, 4’üncü sondaj gemimiz Abdülhamid Han’ın sefere çıkış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Türkiye medyasından ‘canlı’ takip etti. ‘Abdülhamid Han Kıbrıs açıklarına gelecek’ paniği yaşayan Rum yönetimi, Erdoğan’ın ilk sondajın Antalya Gazipaşa açıkları olacağı sözlerini başlıklara taşıdı. Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, geminin Kıbrıs açıklarına geleceğini beklediklerini belirterek, “Engel olamayız, AB üzerinden diplomatik girişimler başlatırız” diyerek endişelerini dile getirmişti.

‘GÜÇ GÖSTERİSİ’

CNN Yunanistan da Erdoğan’ın helikopterle gemiye indiğine dikkat çekerek, ‘Erdoğan güç gösterisi yaptı’ yorumunda bulundu. Ömer BİLGE / LEFKOŞA





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Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören öncesinde gemiyi helikopterle havadan inceledi. Erdoğan’ın helikopteri daha sonra geminin pistine iniş yaptı.





Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Abdülhamid Han sondaj gemisini uğurlama töreninin ardından Rus şirket Rosatom’un IC İçtaş ile sözleşmeyi feshettiği Akkuyu Nükleer Güç Santralı’na geçerek inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. Erdoğan, 2023 yılında hizmete alınması planlanan Akkuyu’daki son durum hakkında yetkililerden kapsamlı brifing alarak, şantiyede çalışan işçilerle sohbet etti. İnşaat çalışmalarını yerinde gören Erdoğan’ın bu hafta içinde de Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile telefonda görüşerek Akkuyu’daki son durumu konuşması bekleniyor. Erdoğan ile Putin’in görüşmesinde hem Akkuyu konusunda görüş alışverişinde bulunması hem de önümüzdeki dönemde atılacak adımlarla ilgili yol haritası belirlemesi planlanıyor.