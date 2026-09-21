Erdoğan ABD’de: BM kürsüsünde 16’ncı mesaj

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81’inci Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere dün ABD’nin New York şehrine gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, eşi Emine Erdoğan’ın yanı sıra Adalet Bakanı Akın Gürlek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da eşlik etti.

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16’NCI KEZ HİTAP EDECEK

Her yıl dünya liderlerini ABD’nin New York kentinde bir araya getiren BM Genel Kurulu görüşmelerinin 81’incisi yarın “Güveni yeniden tesis etmek, dönüşümü yönetmek: Herkes için sonuç veren bir BM” temasıyla başlayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM 81. Genel Kurulu’nda ilk gün dördüncü sırada söz alması öngörülüyor. Genel Kurul’a 195 ülkeden üst düzey katılım sağlanması bekleniyor.

BM Genel Kurulu’na 16’ncı kez hitap edecek Erdoğan’ın konuşmasının ana gündem maddesinin İsrail’in Gazze’de uyguladığı soykırım, Filistin’in devlet olarak tanınması ve uluslararası alanda İsrail’e karşı atılacak adımlara ilişkin olması öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın özellikle Gazze’deki duruma dikkati çekmesi, üye ülkelerden İsrail’in saldırılarına karşı durmalarını talep etmesi bekleniyor. Zirve kapsamında devlet ve hükümet başkanlarıyla da görüşecek Erdoğan’ın 23 Eylül’de de BM Genel Sekreteri İklim Etkinliği’nde konuşma yapması planlanıyor.

ÇARPICI FOTOĞRAFLAR EŞLİĞİNDE

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, başbakanlık görevinde bulunduğu 2005’ten itibaren BM kürsüsünden çarpıcı mesajlar verdi.

- Cumhurbaşkanı sıfatıyla ilk kez 2014 yılındaki BM 69. Genel Kurulu’na hitap etti. BM’nin reform ihtiyacını, “Dünya beşten büyüktür” ifadesiyle dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Daha fazla gecikmeden, daha fazla mazlum insan, masum insan hayatını kaybetmeden, küresel vicdan daha fazla yaralanmadan Birleşmiş Milletler sorunlara ağırlığını koymalıdır” dedi.

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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminden yaklaşık 2 ay sonra BM 71. Genel Kurulu’na katıldı. Burada dost ülkeleri FETÖ’ye karşı önlem almaya çağıran Erdoğan terörle mücadelenin tüm ülkeler için önemine dikkat çekti.

- 2017’de yapılan BM 72. Genel Kurulu’ndaki konuşmasında ise Suriye ve terörle mücadele mesajları öne çıktı.

- 2018’deki BM 73. Genel Kurulu’nda Filistin meselesini gündeme getirdi. “Birleşmiş Milletler’in insanlığın barış ve refah beklentilerini karşılamaktan uzaklaştığı da bir gerçektir” dedi.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019’da düzensiz göç sorununu Muğla’nın Bodrum ilçesinde sahile vuran minik bedeniyle sembol haline gelen Aylan bebeğin fotoğrafını göstererek anlattı. Erdoğan, Filistin meselesini 1947’den bu yana Filistin haritasındaki çarpıcı değişimi göstererek dile getirdi.

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- BM 75. Genel Kurulu, 2020’de tüm dünyayı etkileyen COVID-19 salgını nedeniyle video konferans aracılığıyla düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM’nin yapısına yönelik eleştirilerini yineledi.

- 2021’deki BM konuşmasında dünyanın farklı bölgelerindeki sıcaklık artışının neden olduğu afetlere işaret eden Erdoğan, iklim değişikliğini gündeme getirdi.

- 2022’deki konuşmasında Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili gelişmelere değinerek, Karadeniz Tahıl Koridoru ve taraflar arasındaki müzakerelere ilişkin Türkiye’nin çalışmalarını anlattı.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023’te düzenlenen BM 78. Genel Kurulu’nda da BM’ye yönelik eleştirilerini sürdürdü; terörle mücadele, İslam düşmanlığı ve ırkçılığa dikkat çekti, Rusya-Ukrayna Savaşı, Filistin meselesi, Doğu Akdeniz’deki gelişmelere ilişkin konuştu.

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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Eylül 2024’te BM 79. Genel Kurulu’nda uluslararası topluma İsrail’in saldırılarına karşı durma çağrısında bulundu.

- Erdoğan, geçen yıl BM 80. Genel Kurulu’ndaki konuşmasının da büyük bölümünü Filistin’e, Gazze’de devam eden soykırıma ayırdı. Erdoğan’ın konuşmasında gösterdiği Gazze’de açlıktan bir deri bir kemik kalmış çocukların fotoğrafı dünya gündemine taşındı.

COŞKULU KARŞILAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağı 22.50’de New York’a indi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı’nda Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve New York Başkonsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazal ile diğer ilgililer karşıladı. Erdoğan ve beraberindekiler daha sonra BM Genel Merkezi’nin karşısında bulunan Türkevi’ne geçti. Erdoğan Türkevi önünde kendisini bekleyen vatandaşlarla bir süre sohbet etti.