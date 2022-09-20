Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ve Türkiye’nin aralarında çözemeyeceği sorun yok

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Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul Toplantıları için New York’ta bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) yemeğinde yaptığı konuşmasında, ABD’nin müttefiklik ruhuna uygun şekilde Türkiye’nin terörle mücadelesine destek vermesini istedi. Ukrayna’daki savaşa da değinen Erdoğan, Türkiye’nin tahıl anlaşmasındaki rolüne vurgu yaptı. Milli güvenliği ilgilendiren meselelerde bazı görüş ayrılıkları olsa da Başkan Biden ile birçok konuda mutabık olduklarını söyleyen Erdoğan, ABD’nin müttefiklik ruhuna uygun şekilde Türkiye’nin terörle mücadelesine destek vermesini isterken şu ifadeleri kullandı:

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TÜRKİYE’NİN KONUMU İYİ ANLAŞILMALI

“ABD ve Türkiye’nin kendi arasında çözemeyeceği sorun yoktur. Önümüzdeki süreçte, Amerika ile işbirliğimizi ortak çıkarlar temelinde geliştirirken aramızdaki sorunları çözebilmeyi ümit ediyorum. Biz NATO’da beraber miyiz? Beraberiz. NATO’nun en önemli ilk 5 ortağından bir tanesi de Türkiye. Gerek havada, gerek kara gücünde bütün bu destekleri veren en önemli ilk 5 ülkeden bir tanesi Türkiye. Öyleyse Türkiye’nin konumu gayet iyi anlaşılmalı, iyi bilinmeli ve kararlar, adımlar buna göre atılmalıdır. Türkiye’nin milli güvenliğini ilgilendiren meselelerde bazı görüş ayrılıkları yaşansa da birçok bölgesel ve küresel meselede ABD ile benzer tutumlara sahibiz. ABD Başkanı Joe Biden ile ülkeler arasındaki dostluk ve işbirliğinin güçlendirilmesi ve derinleştirilmesi hususlarında mutabıkız. Önümüzdeki süreçte, Amerika ile işbirliğimizi ortak çıkarlar temelinde geliştirirken aramızdaki sorunları çözebilmeyi ümit ediyorum.”

TERÖRÜN KARANLIK GÖLGESİNİ KALDIRACAĞIZ

Rockefeller Center’da düzenlenen gala yemeğinde yaklaşık 200 kişiye hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüğünü vurguladı: “Terörün kanlı ve karanlık gölgesini bölgemizin üzerinden muhakkak kaldıracağız. Amerikalı dostlarımızın PKK-YPG ve FETÖ’yle mücadelemizde müttefiklik ruhuna yakışır şekilde işbirliği içinde hareket etmesini bekliyoruz. FETÖ elebaşının ve örgüt mensuplarının Türk adaletine teslim edilmesi için Amerikan makamları nezdindeki girişimlerimizi titizlikle yürütüyoruz. 15 Temmuz gecesi 252 insanımızı alçakça katleden, Meclisimize bomba atan, demokrasimize kasteden bu yapının maşeri vicdanla birlikte hukuk önünde de mahkûm olması gerekiyor.”

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ACIMASIZ SAVAŞIN KAZANANI OLMAYACAK

Ukrayna’da barış konusunda Türkiye’nin verdiği desteği de hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: “Tarım koridoru ile attığımız adım herkesin takdirini topladı. Güçlü ve güvenilir bir NATO müttefiki olarak, attığımız bu adımlarda verdiğimiz destek hepinizin malumudur. Bölgede yedinci ayını dolduran acımasız savaşın kazananı olmayacağını, küresel ekonomik etkilerinin az gelişmiş ülkeler başta olmak üzere, tüm dünyayı olumsuz etkilediğini de her vesileyle vurguluyorum. Özellikle İstanbul Sözleşmesi’yle tarım koridoru konusunda attığımız adımlar, gelişmiş ülkelere değil az gelişmiş ülkelere veyahut fakir ülkelere karşı Türkiye’nin attığı adım herkesin takdirini toplamaktadır. Yükselen enflasyonu, artan gıda ve enerji fiyatlarını, dünyanın geri kalanı gibi sizler de can yakıcı bir şekilde hissediyorsunuz.”

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SESSİZ DEVRİME İMZA ATTIK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından çarpıcı bazı bölümler de şöyle:

* “20 yılda Türkiye’yi her alanda hayal edilemeyen seviyeye taşıdık, reformlarla sessiz devrime imza attık. Akıl ve vicdan sahibi herkes, 2002’nin Türkiye’si ile 2022’nin Türkiye’si arasında dağlar kadar fark olduğunu kabul edecektir. Milli iradeyi tartışmasız şekilde hâkim kıldık. Sessiz devrime imza attık. Enerji, savunma, eğitim, terörle mücadelede yol aldık. Bugün yatırımlarıyla ulaşım altyapısını tamamlamış bir Türkiye var.

* Çanakkale Köprüsü ve İstanbul Havalimanı ile dünyada ilk 3 içinde olan projelerimizi hayata geçirdik. Pandemi döneminde havaalanları dururken biz durmadan çalıştık. Akdeniz, Karadeniz’de ordu ve donanması ile güçlü bir Türkiye var. Mültecileri Akdeniz’de denizde boğan değil onları kurtaran bir Türkiye var. Rekor büyüme ile rekorlara koşan krizlerle başeden büyük bir Türkiye var.

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* 2023 seçimlerine büyük önem veriyoruz. Yurtdışındaki vatandaşlarımızın da oy vereceği milli irade şölenine dönüştüreceğiz. Türkiye 70 yılı aşan çok partili hayatında şeffaf seçim süreci ile takdir almıştır. Türk demokrasisine sahip çıkmak hepimizin görevidir. Buradaki her vatandaşımızın sandığa gitmesini diliyor ve istiyorum. Gerek ABD’deki temsilcilerimiz gerek Türkiye’deki kuruluşlarımız sizlerin yanındadır, olmayı da sürdürecektir.”