Erdoğan AB Konseyi Başkanı ile görüştü... 'İlişkiler kısır döngüden kurtarılmalı'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Michel, AB Zirvesine ilişkin bilgi vermek ve fikir alışverişinde bulunmak üzere Erdoğan’ı aradı. Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin geleceğini AB ile birlikte kurmayı tasavvur ettiğini belirterek, Türkiye-AB ilişkilerinde atılan her olumlu adımı yeni bir fırsat penceresi olarak değerlendirdiklerini ifade etti. Türkiye olarak AB ile yeni bir sayfa açmak isterken birilerinin mütemadiyen kriz çıkarmak için çaba harcadığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-AB ilişkilerinin bu kısır döngüden bir an evvel kurtarılması gerektiğini vurguladı.

SAĞDUYULU VE YAPICI BİR TUTUM

Libya, Suriye, Yukarı Karabağ gibi AB tarafından sorunlu addedilen alanlardan hiçbirinin Türkiye-AB ilişkilerinin özüne ilişkin olmadığını ifade eden Erdoğan, bu alanlarda temel ilke ve amaçların büyük ölçüde örtüştüğünü kaydetti. Türkiye-AB ilişkilerinin son iki yıldır bazı üyelerin dar çıkarlarına hapsedilmiş durumda olduğunu belirten Erdoğan, AB ile tekrar büyük resim üzerinden karşılıklı fayda temelinde konuşmaya başlamayı arzu ettiklerini dile getirdi. Erdoğan, AB’nin Türkiye konusunda sağduyulu ve yapıcı bir tutum benimsemesini temenni ettiklerini söyledi.