Erdoğan: 86 milyon olarak küllerimizden doğduk

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 6 Şubat 2023’teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3’üncü yıldönümünde Osmaniye’de düzenlenen anma programına katıldı. ‘Türkiye’nin Gücüne Bak’ isimli anma programına TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bakanlar da eşlik etti. Depremde hayatını kaybeden 53 bin 697 vatandaşa rahmet dileyip dua okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, özetle şunları söyledi:

BAZI ACILARA ZAMAN BİLE YETMEZ...

“Burada şu gerçeği tüm kalbimle bugün sizlerle paylaşmak isterim. Evet, zaman pek çok şeyin ilacıdır, şifasıdır. Ama şurası da bir gerçek ki bazı acıları dindirmeye zaman bile yetmez. 6 Şubat depremlerinde milyonlarca insanımızın kimi anne babasını, kimi kardeşini, kimi canından çok sevdiği evladını, kimi de yoldaşını, hayat arkadaşını kaybetti. Nice kalpler dağlandı. Tüm bunlar şüphesiz bir milletin tarihi boyunca yaşayacağı en zorlu sınavlardan, hafızasında taşıyacağı en çetin imtihanlardan biridir. Fakat biz metanet, sabır, tevekkül ve dirayet sahibi bir milletiz. Birbirimize destek olduk ve olacağız.

6 Şubat 2023’te Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en yıkıcı felaketiyle sarsıldı. 11 ilimizde 120 bin kilometrekarelik alanda yaşayan 14 milyon insanımız bu afetten doğrudan etkilendi. 53 bin 697 vatandaşımızı kara toprağın bağrına verdik. Deprem bölgesindeki 2 milyon 302 bin binadan yaklaşık 39 bin 555’i afet sırasında yıkıldı. 199 binin üzerinde bina ağır hasar alırken, 36 bin bina ise orta hasarlı hale geldi.

EKONOMİMİZE MALİYETİ 104 MİLYAR DOLAR

Tarihimizin en büyük felaketlerinden biri olan bu depremlerin ekonomimize doğrudan maliyeti 104 milyar doları, dolaylı maliyeti ise 150 milyar doları buldu. 2023 yılındaki milli gelirimizin yüzde 9’una tekabül eden bu tutar, ülkemiz tarihinde doğal afetlerden kaynaklanan en ağır ekonomik kayıptı. Devlet olarak, depremin ilk anından itibaren dakikalar içerisinde harekete geçtik ve 650 bin personelimizi hızlıca sahaya intikal ettirdik. Bu süreçte, bakanlıklarımız, belediyelerimiz, güvenlik kuvvetlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, hayırseverlerimiz, adanmışlık ruhuyla seferber oldu. Hamdolsun sonunda devlet-millet dayanışmasının en güzel örneğini sergileyerek depremin açtığı yaraları beraberce sardık. 86 milyon olarak küllerimizden yeniden doğduk. Türkiye’mizin gücünü tüm dünyaya bir kez daha gösterdik.

SİYASİ RANT HESABI

Tabii şurası da son derece üzücü ve endişe vericidir. Biz vatandaşlarımızın hayatını kurtarmaya, onlara yepyeni bir gelecek sunmaya çalışırken maalesef ana muhalefetin başını çektiği bazı çevreler de bu depremden siyasi rant devşirmenin hesabını yapıyordu. Deprem turistlerinin atmadıkları iftira, söylemedikleri yalan, yapmadıkları dezenformasyon kalmadı. Çıktılar, hep bir ağızdan koro halinde ‘Devlet vatandaşını yalnız bıraktı’ dediler. İttifak ve iktidar olarak sizlere verdiğimiz sözleri yerine getirdik. İşte rakamlar ortada.

455 BİN KONUTU TAMAMLADIK

Bugüne kadar 433 bin 667’si konut, 21 bin 690’ı işyeri olmak üzere tam 455 bin 357 bağımsız bölümü tamamladık. Geçtiğimiz 27 Aralık’ta Hatay’ımızda 455 bininci afet konutumuzun anahtarını hak sahibi kardeşlerimize gönül huzuruyla teslim ettik. İlk günden itibaren bize inanan, güvenen ve samimiyetle destek olan tüm vatandaşlarıma, sizlerin şahsında canıgönülden teşekkür ediyorum. Ne yazık ki ana muhalefetin başındaki zat 4 gündür akla, vicdana, ahlaka sığmayan çirkin bir üslupla bizi hedef alıyor. Laf ola beri gele misali boş atıp, dolu tutturmanın derdinde.

BİR TEŞEKKÜR ET

Oysa bir siyasetçi eserleriyle konuşur. Ama eserin yoksa CHP Genel Başkanı gibi sadece polemik yaparsın, ona buna sataşarak günü kurtarmaya çalışırsın. Madem bir ucundan tutmuyorsun bari hizmet edene engel olma. Madem Türkiye’ye hiçbir faydan yok, bari faydası olana engel çıkarma. 3 yıl boyunca sürekli eleştirdiniz, sürekli çamur attınız, bari bugün 455 bin konutu teslim eden devletine bir teşekkür et. Ortadaki başarıyı gör. Verilen emekleri, görülen terleri, kuru bir cümleyle de olsa takdir et. Gözü var, görmüyor.”

BİTMEZ DEDİKLERİ EVLER BURADA

ERDOĞAN muhalefeti eleştirirken şöyle devam etti: “Bunlar, bu evleri bitiremez’ dediler. İşte evler burada. Bunların bitmez dediği evler burada. Ne bir işin ucundan tuttular ne ellerini taşın altına koydular, maalesef böyle bir mesele bile ne yazık ki bunların gündemine gelmedi, burada da partizanca davrandılar. Peki sonuçta ne oldu? Hepsinin hevesi kursaklarında kaldı. İktidarımızın ve ittifakımızın enkaz altında kalmasını bekleyenler büyük bir hayal kırıklığına uğradı. ‘Allah’ın izniyle biz bu işin altından kalkarız’ dedik ve hemen işe koyulduk. Sadece 3 yıl gibi kısa sürede şehirlerimizi yeniden imar ve ihya ettik.”

DEPREM SONRASI YAPILANLAR

- Cumhurbaşkanı Erdoğan “Burada çok kısa şekilde deprem bölgemiz için neler yaptığımızı, genel hatlarıyla ifade etmekte fayda görüyorum” dedi:

- “Depremin yol açtığı kayıp ve zararların telafisi için toplam 3.6 trilyon lira, yani 90 milyar dolar civarında kaynak kullandık.

- Bölgedeki 119 bin 200 dersliğin 9 bin 800’ü kullanılamaz duruma gelmişti. 14 bin 310 derslik inşa ettik. 2 bin 965 dersliği güçlendirdik. Toplam derslik sayımızı 126 bin 675’e çıkardık.

- Sağlık altyapısında meydana gelen hasarın telafisi için 123 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. Toplamda 5 bin 864 yatak kapasiteli 36 devlet hastanesini bitirdik.

- İbadethanelerimizi ihya ettik, kütüphanelerimizi ayağa kaldırdık. Kültür varlıklarımızı, tarihi yapılarımızı ve müzelerimizi onardık.

- Deprem bölgemizde 3 adalet binası ve 1 ceza infaz kurumu inşa ederek hizmete açtık. 9 adalet binası ile bir ceza infaz kurumunun yapımını da yakında tamamlıyoruz.

- 60 emniyet binamızın inşa ve onarımı ile jandarmamıza ait 29 hizmet binasının yapımını ve 143 binanın güçlendirme işlemlerini tamamladık.

- Esnafımızın, sanayicimizin, çiftçimizin, üreticimizin yanındaydık. Mücbir sebep hallerini 2025’e uzattık. Prim borçlarını erteledik.

- Ulaşım yatırımları için harcadığımız tutar 80 milyar lirayı buluyor. Yeni yerleşim alanlarının ulaşımı için 294 kilometrelik bağlantı ve imar yolu yaptık.

- Demiryolu hatlarını onardık. Hatay ve Malatya havalimanlarını onararak sivil uçuşlara açtık.”

BAHÇELİ: KİRLİ SİYASETLERİNE DEVAM ETSİNLER

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de programda özetle şunları söyledi: “Hepinizin huzurunda 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan asrın felaketinde hayatını kaybetmiş tüm kardeşlerimize rahmetler niyaz ediyor, mekânları cennet olsun diyorum. Depremden hemen sonra devlet felaket bölgesinde vaziyet almıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız bizatihi devreye girmesiyle de asrın inşa seferberliği başlamıştır. Milletimiz dayanışma ve yardımlaşmanın emsalsiz örneklerini göstermiştir. Türkiye adeta ayağa kalkmış, ayrıca pek çok dost ve kardeş ülke, sivil toplum örgütü, arama ve kurtarma çalışmalarına katılan çok sayıda gönüllü kuruluş felaket bölgesinde koşmuştur. Hepsine müteşekkiriz.Devlet ve milleti bilmeyen, acıyı ve tasayı anlamayan, sırf siyasi hırslarını tatmin etmek için oraya buraya musallat olan siyasi takımı yapılan tarihi hamleleri, atılan güçlü adımları hiçbir zaman hazmedememiştir. Varsın onlar kirli siyasetlerine devam etsinler, varsın onlar köhne ve kirli siyasetlerine devam etsinler, Cumhur İttifakı olarak biz de hizmete ve nerede mağdur insanımız varsa kol kanat germeye ant olsun devam edeceğiz.”

EMİNE ERDOĞAN: TARİFSİZ BİR ACI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenleri andı.

Emine Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin 3’üncü yılı dolayısıyla sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “3 yıl önce, 6 Şubat sabahı tarifsiz bir acıyla sarsıldık. Hayaller, yuvalar, umutlar yıkılırken enkazdan yalnızca hüzün değil, asrın birlikteliği de yükseldi. Devletimizin ve milletimizin el ele verdiği bu zorlu süreçte; tanımadığı bir can için nefesini tutan, lokmasını, duasını paylaşan tüm yüce gönüllerin varlığıyla yeniden umut dolduk. O gün nasıl tek yürek olduysak, bugün de yıkılan şehirlerimizi omuz omuza ayağa kaldırıyoruz. Gönülden inanıyorum ki milletçe birlik oldukça, birbirimizin derdine şifa oldukça aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Depremde kaybettiğimiz tüm canlarımızı rahmetle anıyor, ailelerine ve sevdiklerine sabır diliyorum” ifadelerini kullandı.

ONLARIN EMEKLERİYLE

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, toplam 73 bin 956 bağımsız bölümün inşa edildiği Kahramanmaraş’ta çalışan mimar, mühendis ve işçilerin görüntülerini paylaştı.