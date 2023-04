Erdoğan: 42 bin 500 sağlık personeli alıyoruz

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ankara Etlik Şehir Hastanesi’nde düzenlene Sağlık Çalışanları İftar Programı’nda özetle şunları söyledi:

“Son yıllarda milletimiz mücadele azmiyle, ülkemizin direnme kapasitesini test eden pek çok sınamadan geçtik. Milyonlarca insanın hayatına mal olan koronavirüs salgınından dünya ile birlikte biz de olumsuz etkilendik. Sağlık ordumuzun cansiperane gayretleri ve vakitlice aldığımız tedbirler sayesinde salgın döneminde hiçbir vatandaşımızı çaresiz bırakmadık.

505 SAĞLIK ÇALIŞANI HAYATINI KAYBETTİ

Tam önümüzü görmeye, kendimizi toparlamaya başlamışken bu sefer 6 Şubat sabahı tarihimizin en kara günlerinden birisini yaşadık. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler 14 milyon insanımızın yaşadığı 11 ilimizde ciddi yıkıma ve can kaybına yol açtı. Şu an aramıza o can kayıplarını yaşayan kardeşlerimiz var. Doktor arkadaşlarımız, hemşirelerimiz var. Bütün bunlara rağmen onlar durmadan usanmadan bu mücadeleyi devam ettirdiler. Eşi ölmüş, çocukları ölmüş, o halde olmalarına rağmen onlar işte tababet yeminin gereğini yapmak suretiyle yola yine devam ediyorlar. Hayatını kaybeden 50 binin üzerindeki kardeşimiz içinde 505 sağlık personelimiz bulunuyor.

SAĞLIK ORDUSU YİNE EN ÖN SAFTA YER ALDI

Sağlık ordumuz yine en öne safta yer aldı. Deprem anından itibaren 212 UKME ve 122 acil sağlık aracımız, 14 hava ambulansımız, 1426 ambulansımız yanında, 16 bine yakın UMKE ve 122 acil servis personelimizle ile insanımızın yanındaydık. Yıkıklardan çıkarttığımız yaralılarımızın 2 bin 580’ini hava yoluyla, 49 bine yakınını kara yoluyla, 327’sini deniz yolu ile diğer şehirlere sevk ettik. Halen 7 bin 731 depremzedemiz yatarak, bin 8 kardeşimiz de yoğun bakımda tedavi görüyor.

SAĞLIK ORDUMUZU DAHA DA GÜÇLENDİRİYORUZ

Yeni katılımlarla sağlık ordumuzu daha da güçlendiriyoruz. Türkiye genelinde 42 bin 500 sağlık personeli alıyoruz. Bunlardan 2 bin 832 sürekli işçiyle, 9 bin 59 sözleşmeli sağlık personelinin atamasını deprem bölgesindeki illere yapacağız. Felaketin yaralarının en kısa süre de sarılması için gereken her türlü çabayı sergileyeceğiz.”

ÇALIŞANLARIMIZI ASLA İHMAL ETMEYİZ

“Salgında, depremde, afette, hastalıkta milletimizin imdadına koşan sağlık çalışanlarımızı asla ihmal edemeyiz. Son düzenlemeler de sabit ek ödemeleri artık merkezi yönetim bütçesinden karşılıyoruz. Sağlık personelimize sabit ödeme ile birlikte taban ödeme de tanımladık. Teşvik ek ödemesi de mahsuplaşma olmadan ayrıca ödenmeye başladı. Sağlıkta şiddeti önleme matuf yasal düzenlemeleri hayata geçirdik. Sağlık personeline karşı kasten yaralama suçları tutuklamaya ilişkin katalog suçlar arasına alındı.”

ŞEHİR HASTANELERİ KRİTİK ROL OYNADI

“Şehir hastanelerimizin faydasını deprem süresinde bir kez daha gördük. salgın günlerinde büyük bir ihtiyacı karşılan şehir hastanelerimiz depremde yaralanan kardeşlerimizin tedavisinde de çok kritik yol oynadılar. Toplamda 30 bin 197 yataklı 21 şehir hastanemiz şu an vatandaşlarımıza en üst standartta sağlık hizmeti veriyor. Kimi çevrelerin mesnetsiz saldırılarına rağmen bu devasa sağlık yatırımlarını ülkemize kazandırmaktan gurur duyuyoruz.”