Erdoğan 4 başkanı kabul etti

Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2026 07:00
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan; Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Şile Belediye Başkanvekili Sacit Terzi ve Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin’i Vahdettin Köşkü’nde kabul etti.
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Çerkez, Bingöl ve Terzi 1 Ağustos 2026’da AK Parti’ye katılmış, rozetlerini Erdoğan takmıştı. Erdoğan’ın Sacit Terzi’yi kabulünde ise Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı-Yerel Yönetimler Başkanı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Demir ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de bulundu.