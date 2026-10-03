Erdoğan 4 başkanı kabul etti

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Çerkez, Bingöl ve Terzi 1 Ağustos 2026’da AK Parti’ye katılmış, rozetlerini Erdoğan takmıştı. Erdoğan’ın Sacit Terzi’yi kabulünde ise Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı-Yerel Yönetimler Başkanı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Demir ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de bulundu.