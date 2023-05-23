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Erdoğan: 28 Mayıs’ı rekor oyla tamamlayacağız

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Seçim#28 Mayıs
Erdoğan: 28 Mayıs’ı rekor oyla tamamlayacağız
Aziz Özen
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2023 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 28 Mayıs’taki seçimi büyük bir farkla kazanacaklarını belirtti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

28 Mayıs’ta sandığa giderek tercihte bulunacak tüm kardeşlerimden, şu soruları kendilerine samimiyetle sormalarını istirham ediyorum. Seçimden önce bedava ev vaat edip sonrasında depremzedelerimizi misafir oldukları yerlerden atmaya kalkanlara itibar edilir mi? Ne bürokratik ne de siyasi hayatında ülkeye hiçbir hayrı dokunmayan bir şahıstan bu millete fayda gelir mi? 17-25 Aralık darbe girişiminde FETÖ’cülerle iş tuttuğunu bizzat kendi ağzıyla itiraf eden birine güven olur mu? Meydanlarda 6-8 Ekim olaylarının azmettiricilerini cezaevinden salma sözü verenlerin bölücü örgütle mücadele etmesi beklenebilir mi?

ADI ÇARKÇIYA ÇIKMIŞ BİRİ

Rakiplerini tasfiye etmek için şantaj, tehdit, baskı, kaset kumpası dahil her yolu meşru görenlerin siyasi ahlakına güvenilir mi? Dün ak dediğine bugün kara diyen, dün söylediğini bugün inkâr eden, adı ‘çarkçı’ya çıkmış birine elbette güvenilmez, evlatlarımızın geleceği emanet edilmez.

MİLLETİMİZ İRADESİNİ BEYAN ETTİ

Milletimiz, 14 Mayıs’ta Meclis çoğunluğunu 323 milletvekiliyle Cumhur İttifakı’na vererek aslında iradesini beyan etti. Cumhurbaşkanlığında da yüzde 49.5 oy oranıyla 27 milyonu aşkın vatandaşımız şahsımıza teveccüh gösterdi. İnşallah 28 Mayıs’ı aziz milletimizin irade ve desteğiyle, rekor bir oy alarak tamamlayacağız.”

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Seçim#28 Mayıs

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