Erdoğan: 25 bin öğretmen atayacağız

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DIŞ POLİTİKADAKİ HEDEFLERİMİZ

“Ortadoğu’daki her gelişme, her kriz ve her sorun doğrudan doğruya bizi ülkemizi milletimizi, ekonomimizi, güvenliğimizi ilgilendirmektedir. Girişimci proaktif ve cesur bir anlayışla hadiseleri okumak, politikalarımızı da buna göre güncellemek mecburiyetindeyiz. Türkiye olarak bu mücadelede güçlü kurumlara sahibiz. Türkiye’nin sert güç ve yumuşak güç unsurları daha önce hiç olmadığı kadar dış politikamızda etkin rol oynuyor. Sabırla, soğukkanlılıkla ve stratejik akılla mücehhez bir bakış açısıyla dış politikadaki hedeflerimizi gerçeğe dönüştürmenin mücadelesini veriyoruz.

MUHALEFET BATIYA YALVARIRKEN...

Muhalefet, yolsuzluk soruşturmalarının üstünü örtmek için Batı’ya ve Batılı medya kuruluşlarına yalvarırken, biz Türkiye’nin itibarını küresel ölçekte artırmaya çalışıyoruz. Mandacılık hastalığından kendini kurtaramayan ana muhalefetin bizim bu ufkumuzu, vizyonumuzu, dik duruşumuzu ve Türkiye’yi 23 yılda nereden nereye getirdiğimizi anlaması zaten mümkün değildir. Onlar bırakın dünyayı okumayı, burunlarının dibini bile görmekten acizler.

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TÜRKİYE BİR KUTUP BAŞI

Gerçeği herkes görüyor ve kabul ediyor. Türkiye çok kutuplu dünyada bir kutup başı olarak ağırlığını daha fazla hissettirmektedir. Yeniden şekillenen küresel sistemde, Türkiye inşallah hak ettiği yeri bu sefer mutlaka alacaktır. Türkiye her komşusunun, her dostunun, her kardeşinin kendisinden emin olduğu bir ülkedir ama aynı zamanda sınırları zorlanacak, dostluğu veya düşmanlığı test edilecek bir ülke de değildir.

SURİYE’Yİ PARÇALATMAYIZ

Suriye’de 8 Aralık öncesine geri dönüş diye bir ihtimal ortadan kalkmıştır. Bu ülkede artık yeni bir dönem başlamıştır. Suriye konusunda kimi aktörler Türkiye’nin sabır taşının direncini sınamak yerine dostluğunun kıymetini bilmeli, örgüt gibi değil devlet gibi hareket etmeli. Suriye’nin kalıcı huzura ve istikrara kavuşmasına kim engel olursa, açık söylüyorum; karşısında Suriye hükümetiyle birlikte bizi de bulacaktır. Terör koridoruyla Suriye’nin parçalanmasına nasıl müsaade etmediysek başka koridorlarla bu ülkenin bölünmesine de aynı şekilde izin vermeyiz.”

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BAYRAMDA 25 MİLYON ARAÇLIK TRAFİK

Bayram tatilindeki trafik kazalarına da değinen Erdoğan şu bilgileri verdi: “Tedbirler sayesinde bu yıl ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarında yüzde 4,6 oranında düşüş oldu fakat yine de 74 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine maalesef engel olamadık. Hepimizi acıya boğan bu kazaların en büyük nedeni aşırı hızdır. Bayram boyunca otoyol ve köprülerimizden toplam 25 milyon 715 bin araç geçiş yaptı. Artık yollarda milyonlarla ifade edilen araç sayılarından, 100 milyonlarla yaklaşan yolcu rakamlarından bahsediyoruz. Yollarımızdaki trafik hareketliliği ve yolcu sayılarındaki bu artışlar şüphesiz ülkemizi baştanbaşa yüksek standartlı yol ağıyla donatmamızla doğrudan bağlantılıdır.

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İLLEGAL ÇAKARDA YÜZDE 80 DÜŞÜŞ

Trafik güvenliğini tehdit eden ihlallerin başında kanunsuz çakar kullanımı geliyor. Cezaların artmasıyla illegal çakar kullanım oranı yüzde 80 oranında düştü. Bunu sıfırlayana kadar denetimlerimizi sürdüreceğiz.”

GIDA ARZINDA OLUMSUZLUK YOK

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Hava sıcaklıklarındaki ani düşüşler sebebiyle ülkemizin belli bölgelerinde don, kar yağışı ve dolu olaylarıyla karşı karşıya kaldık” derken tarımdaki tabloyu şöyle anlattı: “Tüm üreticilerimiz çiftçilerimize geçmiş olsun diyorum. Tarım ve Orman Bakanlığımız ilk günden beri süreci yakından takip etti. Gıda arz güvenliğimizin tehlikede olduğundan tutun da, yurtdışına bağımlı olacağımıza kadar ortalığa borca ettiler. Tarım Bakanlığımız yaptığı açıklamayla karşı karşıya olduğumuz ilk tabloyu ortaya koydu. Başta hububat, baklagiller ve tohumlar olmak üzere stratejik öneme sahip tarım ürünlerinde yurtiçi gıda arzını olumsuz yönde etkileyecek risk yok.

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Belli bölgelerde bazı meyve çeşitlerinde sıkıntı söz konusu. İlk tespitlerimiz kayısı, elma, şeftali, nektarin gibi meyve gruplarında farklı derecelerde hasar meydana geldiğine işaret ediyor. Üretimin devamlılığını ve arz güvenliğini sağlamak üzere Tarım ve Orman Bakanlığımız gerekli adımları atmaktadır. Bugünkü Kabine toplantımızda, üreticilerimizin zararını tazmin konusunda neler yapabiliriz, bunu enine boyuna değerlendirdik. Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı ve zirai don sigortası olmayan çiftçilerimizin zarar gören mahsullerinin üretimi için yaptıkları harcamalarının hasar oranına göre karşılanması için Tarım Bakanlığımız çalışmalarına başladı.”

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ATAMA SÜRECİ BAŞLATILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında “10 bini milli eğitim Akademisi’ne olmak üzere toplam 25 bin yeni öğretmen ataması sürecini başlattığımızın müjdesini gençlerimizle paylaşmak istiyorum” dedi. Erdoğan sosyal medya hesabındaki açıklamasında da “Millî Eğitim Bakanlığımız, atama takvimi ve diğer detaylarla ilgili kapsamlı bilgilendirmeyi önümüzdeki dönemde yapacak” bilgisini verdi.