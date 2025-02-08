Erdoğan: 2028’den sonra yeni bir İstanbul yeni bir Türkiye

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi’nde özetle şunları söyledi:

“Bugün İstanbul teşkilatımızda bayrak değişimi yaşanıyor. Görevini 4 yıldır şanla şerefle yürüten Osman Nuri Kabaktepe’ye partim ve teşkilatım adına teşekkür ediyorum. Abdullah Özdemir tabiri caizse çekirdekten yetişmiş, Bağcılar ilçe gençlik kollarından başlayarak il teşkilatımızın ve partimizin çeşitli birimlerinde görev almış, örnek çalışmalarıyla göz doldurmuş bir kardeşimizdir. Kendisini ve ekibini şimdiden tebrik ediyorum. Unutmayın 2028’den sonra yeni bir İstanbul, yeni bir Türkiye inşa edeceğiz. Unutmayın AK Parti bir erdemliler hareketidir. Ana kucağıdır, baba ocağıdır.

Hep birlikte 2028’e yürüyoruz. 14 Ağustos 2001’de nasıl partimizi kurduysak, 3 Kasım 2002’de nasıl iktidara geldiysek kirli yapıları nasıl yıktıysak, kapatma davalarını, muhtıraları, gece yarısı bildirilerini, alçak saldırıları nasıl püskürttüysek, engelleri nasıl kaldırdıysak çok fazlasını yine birlikte başaracağız. Biz bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik. Bu toprakları birbirine daha sıkı bağlar ile kenetlemeyi sürdüreceğiz. İç cephemizi sağlamlaştırıp 85 milyonun hayallerini gerçeğe dönüştürme gayretinde olacağız. Milli birliğimize tehdit oluşturan yapılarla mücadelemizi sürdüreceğiz.

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BU AFETİ UNUTMAK MÜMKÜN DEĞİL

Dün 53 bin canımızı yitirdiğimiz 6 Şubat depremlerinin 2. yıldönümüydü. Kardeşlerimizi bir kez daha rahmetle yad ettik. Değil üzerinden 2 yıl, 2 asır da geçse böylesi afeti unutmak mümkün değil. Sevdiklerini toprağa veren vatandaşlarımızın acısının hala taze olduğunu biliyoruz. Rabbim kederli ailelere sabır versin. Ailelerimizi yalnız bırakmadık.

Biz yıkıntılar ile uğraşırken muhalefetten birileri çıkmış, “hükümet bu enkazın altında kalır” demişti. Ellerini ovuşturanlar, siyasi rant devşirmeye çalışanlar vardı. Haritada yerini bilmedikleri ülkeleri örnek gösterecek kadar hırslarının esiri olmuşlardı. Yapamazsınız, bu inşaatları bitiremezsiniz dediler. Akıl, ahlak dışı iddialarla karşımıza dikildiler. Tökezlememizi bekleyenlerin heveslerini kursağında bıraktık. Siyasetteki kadrolu hizmetsizler korosunu, inşa ettiğimiz üretim tesisleri ile okullarla hastaneler ile hayal kırıklığına uğrattık. Konutların yüzde 45’ini teslim ettik. Kalanları da hızlıca bitirme gayretindeyiz.

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HAYALLERİN BİLE ULAŞAMAZ

Gelirken bilboardlar gördüm; neymiş İstanbul’u konutlarla donatmışlar. Bizim 23 yılda yapamadığımızı onlar 5 yılda yapmışlar. Bizim icraatlarımızın ulaştığı yerlere senin hayallerin bile ulaşamaz Ekrem. Deprem bölgesi için verdikleri sözler seçim sonrasında unutulup gitti. Gelen konuklarımıza biz 100 bin 200 bin konut yaptık deyince hayretlerini gizleyemiyorlar ama bu ülkenin ana muhalefet partisi karalama peşinde koşuyor. Şimdiye kadar 201 bin 580 konut ve işyerinin kurasını çektik, anahtarlarını hak sahipleri vatandaşlarımıza teslim ettik. Kalan 252 bin konutla iş yerimizi de hızlıca bitirmenin gayretindeyiz. Yılbaşına kadar 453 bin konut ve işyerinin inşasını tamamlayacağız.”

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İMAMOĞLU’NA: BAY EKREM KENDİNE GEL

- MUHALEFETİN deprem hazırlığına dair elle tutulur bir projesi ve icraatı olmadığını söyleyen Erdoğan şöyle devam etti:

“İnşa etmek denince ev, okul değil balya balya dizilen para kuleleri geliyor. Hizmeti, eseri, yatırımı arasan da zaten bulamıyorsun. Yönettikleri belediyelerde fetret dönemi yerini çöküş dönemine bıraktı. Trafikten toplu taşımaya, temel belediyecilik hizmetlerinden çevreye kadar İstanbul dahil büyükşehirlerimiz sapır sapır dökülüyor. İstanbul’a son 22 yılda toplamda 3 trilyon 850 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. Bay Ekrem, laf ola beri gele yok. Verdiğim rakamlara dikkat et ondan sonra da kendine gel.”

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CHP’YE: BEDAVA EVLERİ NİYE YAPMADINIZ

- “ORTALIĞI velveleye verip de 2 yıldır ortalıkta görünmeyen deprem turistlerine bir çift sözüm var. Asrın felaketinde asrın vicdansızlığını sergilediniz. Trafikten toplu ulaşıma, temel belediyecilik hizmetlerinden çevreye kadar İstanbul dahil büyükşehirlerimiz sapır sapır dökülüyor. 7.5 milyon riskli bağımsız bölümün olduğu İstanbul’da kentsel dönüşüm çalışmalarımız devam ediyor. Bedava evleri, işyerlerini unuttunuz mu? Niçin yapamıyorsunuz, elinizi tutan mı oldu? İstanbul’a son 22 yılda güncel rakamlarla toplamda 3 trilyon 850 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık.”

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NOTLAR

- Zeytinburnu’nda yıkılan Abdi İpekçi Spor Salonu’nun yerine inşa edilen Basketbol Gelişim Merkezi’nde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşen AK Parti İstanbul 8’inci Olağan İl Kongresi’nde, eski İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, koltuğu Abdullah Özdemir’e bıraktı. AK Parti’nin İstanbul’daki kadroları da yenilendi. Listelerde daha çok genç isimler yer aldı.

- Kongre için, ilçelerden gelen partili ve delegeler öğleden sonra yerlerini alıp, salonu doldurdu. Eski AK Parti İstanbul İl Bakanı Osman Nuri Kabaktepe ve yeni İl Başkanı Abdullah Özdemir, salona birlikte el ele girip selamlarken, anons eden sunucu “Düğünümüz var’ diyerek salonu coşturdu. 39 ilçe ve 900 mahalleden, 9 bin 600 delege oy kullandı.

- Erdoğan, saat 16.20’de ‘Türkiye sevdalısı lider” anonsu ve Erdoğan’ın sesinden ‘Beraber yürüdük biz bu yollarda” sözleriyle salona girdi.

YENİ YÖNETİMDE 11 KADIN

- Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının ardından oy verme işlemine geçildi. Kongreyle birlikte Abdullah Özdemir Başkanlığı’ndaki AK Parti İstanbul İl yönetiminin yüzde 80’i değişti. Akşam saat 19.30’a kadar süren oy verme işleminin ardından AK Parti Yönetim Kurulu’nda 50 asil, 25 yedek üye seçildi.

- Asil listede, Özdemir ile bir dönem İBB Meclis Üyeliği yapan Helin Görgül ve Manolya Demirören’in de aralarında olduğu 11 kadın yer aldı. Yeni yönetimin yüzde 22’si kadın oldu.