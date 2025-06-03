Erdoğan: 2025 daha sıcak geçecek ormanlara dikkat

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın düzenlediği ‘Yeşil Vatan Kahramanları Göreve Başında’ programına katıldı. Etimesgut Havaalanı’ndaki programda, orman yangınlarıyla mücadelede rol üstlenecek kara ve hava araçları görev yerlerine uğurlandı. Programda konuşan Erdoğan, özetle şunları söyledi:

“Küresel ısınma, iklim krizi ve kuraklık gibi sorunlar doğal kaynaklar üzerindeki baskıyı her geçen gün arttırıyor. Akdeniz kuşağında yer alan bir ülke olarak tüm bu sorunlarla elbette biz de yüz yüze geliyoruz.

ORMANLARIMIZ TEHDİT ALTINDA

Özellikle son yıllardaki en büyük doğal zenginliklerimizden biri olan orman varlığımız büyük bir tehdit ve tehlike altında. Artan sıcaklıklar, düzensiz yağışlar ve uzun süreli kuraklıklar ormanlarımızın geleceği için ciddi riskler barındırıyor. Son 10 yılda yanan ormanlarımızın genişliği, bir önceki 10 yılda alevlere teslim olan ormanlarımızın toplam alanının iki katına ulaştı. Dünyamız 1880’den bu yana en sıcak 8 yılı geride bıraktı.

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YANGINLAR ÇOK DAHA YIKICI

23 Temmuz 2024’te son 145 yılın en sıcak gününü geçirdik. Artık eskisinden çok daha yıkıcı orman yangınlarıyla mücadele ediyoruz. Bu yangınlar yalnızca ağaçlarımızı değil, binlerce canlıyı, verimli toprakları, yerleşim yerlerini de yok ediyor. Meteorolojik veriler 2025’in bir önceki yıla göre daha sıcak geçeceğini gösteriyor. 3 kritik noktanın altını çizmek istiyorum. Eğer hava sıcaklığı çok yüksekse, nem oranı çok düşükse ve hava rüzgarlıysa bırakın ormanı; ormanın yakınında, açık alanda özellikle ateş yakmamanız hayati önemdedir. Böyle bir durumda ateş yakmak felakete davetiye çıkarmak demektir. Bu büyük bir ihanettir. 86 milyonun her birinin bu konuda azami dikkat göstermesini bekliyorum.

7/24 GÖREVE HAZIRLAR

2002’de 73 ton olan havadan su atma kapasitemizi bugün itibariyle 27 uçak ve 105 helikopterle toplam 438 tona yükselttik. Yangınla mücadelede insansız hava aracı kullanımında Avrupa’da birinci, dünyada ikinci ülke konumundayız. 14 İHA ve 184’ü akıllı 776 gözetleme kulesinin yanı sıra yapay zeka tabanlı sistemlerimizde yangınları erkenden tespit ediyor ve anında müdahale ediyoruz. Bu yıl 1 Mayıs’tan itibariyle ülke genelinde 1600 noktada kara araçlarımızı 58 noktada ise hava araçlarımızı konuşlandırmaya başladık. Arazözlerimiz, dozerlerimiz, ikmal araçlarımız ve yer ekiplerimiz en zorlu arazi şartlarında 7/24 göreve hazır vaziyette bekliyor.

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2 BİN 742 İLK MÜDAHALE ARACI

- 2002 yılında yalnızca 637 arazöz ve su ikmal aracımız vardı. Bugün hamdolsun bu araçlarımızın sayısını 1786’ya çıkardık.

- 831 iş makinemiz arazide hizmet vermeye devam ediyor. Göreve geldiğimizde envanterimize kayıtlı ilk müdahale aracı yoktu. Bugün filomuzdaki 2 bin 742 ilk müdahale aracıyla orman kahramanlarımız yangınlara çok kısa sürede müdahale edebiliyor.

- Yangın vakalarında hava araçlarımızın daha hızlı su alması için 2002’den bugüne tam 4 bin 796 yangın gölet ve havuzu inşa ettik.

- 2025’te orman teşkilatımıza 8 bin 500 yeni personel kazandırdık. Mühendislerimizle, muhafaza memurlarımızla, işçi ve memurlarımızla 25 bin kardeşimiz yeşil vatanın dört bir yanında cansiperane bir ruhla çalışmayı sürdürüyor.

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- Aynı şekilde 130 bini aşkın orman yangını gönüllümüz en çetin şartlarda yeşil vatanı müdafaa ediyor. Ormanlarımızı koruyan, bu uğurda gerektiğinde canlarını hiçe sayan yeşil vatanın emektarlarına şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum.”

41 BİTKİ VE AĞAÇ TÜRÜ TABLODA

- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı törende Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 41 farklı bitki ve ağaç türünün doğal parçalarının bir araya geldiği tabloyu hediye etti.

BELEDİYELERE ELEŞTİRİ: KONSERE VAR ÖNLEMLERE BÜTÇE YOK

- ERDOĞAN konuşmasında yerel yönetimlere de şu eleştirileri getirdi: “Orman varlığımızın muhafazası noktasında sadece hükümetimize görev düşmüyor. Yerel yönetimlerin de sorumluluklarını layıkıyla yerine getirmesi gerekiyor. Son dönemde hepimizin yüreğini yakan birçok felaketin yerel yönetimlerin sorumluluğundaki kırsal alanda başlayıp ormanlık alanlara sirayet ettiği bir gerçektir. Maalesef çoğu belediyede bu konuda olması gereken düzeyde bir bilinç, hazırlık ve yatırım mevcut değildir. Bütçe imkânlarının kısıtlılığı, bu tezin geçerli mazeret olmadığını fuzuli harcama büyüklüğüne baktığımızda çok net görebiliyoruz. Aynı durum depreme hazırlık ve diğer başlıklarda da söz konusudur. Reklama, konsere, eğlenceye veya geziye ayrılan tutarın deprem gibi, yangına müdahale gibi kritik kalemlerden katbekat fazla olmasının açıklaması olamaz. Milletimizin çoluk çocuğunun boğazından keserek verdiği vergilerle oluşturulan kaynakların keyfi değil, verimli harcanması şarttır.”