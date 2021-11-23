Erdoğan: 2023 yeni zafer yılı olacak

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AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı'nca ‘Kuruluştan Bugüne İl Kadın Kolları Başkanları Vefa Programı’ düzenlendi. Program sırasında AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir’in telefonundan partililere hitap eden Erdoğan, şöyle dedi:

“Kuruluşumuzdan bu yana kadın kollarımızın önemini sürekli gündemde tutmuş ve ana kademe kadın kolları, gençlik kolları olarak Türkiye'deki siyasetin gidişatını farklı bir konuma oturttuk. Kadın kolları olarak bugüne kadar yapmış olduğunuz üyelerle ve üye potansiyelimizin partimizin geleceğine koymuş olduğu ağırlıkla inşallah 2023'ü çok daha farklı konuma taşıyacağız. Sizleri bu kampanyalarla birlikte yine inanıyorum ki; Diyarbakır, Van ve Muş'taki anneleri de çok daha olumlu bir hale getireceksiniz.”

ÇALMADIK KAPI BIRAKMAYIN

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Kadınlar, bizim hareketimizin en önemli köşe taşlarındandır. Fakat şu süreçte özellikle kadınlarımızın, cennetin annelerin ayakları altına serildiği bir medeniyet ilkesi içerisinde çok daha farklı bir çalışmayı sürdürmesi büyük önem arz ediyor. Önümüzde 1.5 yılımız var. 1.5 yıl içerisinde yapacağınız çalışmalarla inşallah 2023'ün haziranı bizim için yeni bir zafer yılı olacaktır. Rehavete kapılmadan, gayretle çalışmalarımızı sürdürmemiz ve çalmadık kapı, ulaşılmadık ev bırakmamak gerekiyor.