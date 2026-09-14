Erdoğan 18 Eylül’de açacak: İstanbul’a 4’üncü pist

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 4'üncü ana pistini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 18 Eylül'de hizmete açacaklarını duyurdu. Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada İstanbul Havalimanı’nın 110’un üzerinde havayolu işbirliğiyle 340’tan fazla destinasyona bağlantı sağladığını söyledi ve “Havalimanımız halihazırda kuzey-güney doğrultusunda uzanan 3 ana ve 2 yedek olmak üzere toplam 5 pistle hizmet veriyor. 4'üncü ana pistimizin devreye alınmasıyla toplam pist sayımızı 6'ya çıkaracağız. Yeni pistimiz aynı zamanda İstanbul Havalimanı’nın ilk doğu-batı yönlü pisti olacak” dedi.

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2.820 METRE UZUNLUKTA

İnşa edilen yeni beton pistin 2 bin 820 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, şu bilgileri verdi: “Özellikle iç hat uçuşları ve doğu yönlü rotalarda taksi süreleri ile havada kalış sürelerini kısaltacağız. Böylece yakıt ve zamandan tasarruf sağlayacağız. Yeni pist farklı hava koşullarında operasyonların daha etkin yürütülmesine de katkı sağlayacak. Doğu-batı eksenindeki yeni pistimizle olumsuz hava koşullarında dahi operasyonel çeşitliliği artıracağız. İniş-kalkış emniyet marjını ve zamanında kalkış oranlarını da azami düzeye çıkaracağız.”

DOĞU-BATI EKSENLİ

- Nisan 2025’te Avrupa’da bir ilk olan Üçlü Bağımsız Paralel Pist Operasyonu’nun İstanbul Havalimanı’nda hayata geçirildiğini ifade eden Bakan Uraloğlu, 4'üncü ana pistin hizmete alınmasıyla havalimanının operasyonel kapasitesinin, verimliliğinin ve esnekliğinin daha da güçleneceğini ifade etti: “Doğu-batı eksenli yeni pistimiz, yan rüzgâr koşullarında güvenli operasyonlara katkı sunarken dörtlü pist işletmeciliği hedefimize de güç katacak. Hangar alanlarına yakın konumuyla genel havacılık operasyonlarının daha hızlı ve bağımsız yürütülmesine de imkân sağlayacak."