Erdoğan 14 bin bebek için uyardı

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün sabah Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi’ne katılmak üzere Macaristan’ın başkenti Budapeşte’ye gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin gerçekleştirileceği Varkert Bazar’da Macaristan Başbakanı Viktor Orban tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve öncesi Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile sohbet etti. Daha sonra zirvede konuşma yapan Erdoğan özetle şunları söyledi:

İLK KEZ MACARİSTAN’DA

“Teşkilatımızın bir zirvesini ilk defa gözlemci ülkede tertiplememiz Macaristan’a verdiğimiz önemin en açık göstergesidir. Teşkilatımızın Doğu ile Batı’yı buluşturan bu stratejik bağlantının asli mimarlarından biri olacağına yürekten inanıyorum. Bu vesileyle Macaristan’ın kültürel işbirliğimizin nişanesi Türk Kültürü Teşkilatı’na (TÜRKSOY) gözlemci üye olarak katılımını teşvik ettiğimizi ifade etmek istiyorum.

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Geçtiğimiz aylarda kutladığımız Nevruz Bayramı, bin yılı aşan ortak kültür ve tarihimizin, kader ve gönül birliğimizin en önemli kültürel mirasıdır. 21 Mart’ın bundan böyle Türk Devletleri Teşkilatı Nevruz Anma ve Kutlama Günü olarak ilan edilmesinden memnuniyet duyacağız. Keza Semerkant’ta bu yıl düzenlenecek olan UNESCO 43’üncü Genel Konferansı’nda 15 Aralık gününün Dünya Türk Dili Günü olarak ilan edilmesinin çok anlamlı olacağını düşünüyoruz. Bu vesileyle Özbekistan’ın Türk Kültür ve Miras Vakfı’na üye olarak kabul edilmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz” açıklamasında bulundu.

ORTA KORİDOR PROJESİ

(Doğu ile Batı arasında güvenli ve kesintisiz ulaşım hattını teşkil eden ortak koridorun, stratejik bir güzergâh olarak öne çıktığını kaydederek) Orta koridorun başarısı için teşkilat bünyesinde işbirliğine büyük önem veriyor, üye devletlerin desteğini bekliyoruz. Geçmişte Kıbrıs’ta, Karabağ’da, Bosna’da ve bugün de Gazze’de yaşanan trajediler, bizlere sınırlarımızın ötesini de düşünmemiz gerektiğini hatırlatıyor. Sesimizi duyuracağımız her vesile, insanlığın ihtiyaç duyduğu adil düzen, hakça paylaşım ve hukuk temelli sistem arayışlarına cevap verecektir.

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İNSANİ FELAKET

(Gazze’deki dram) Modern zamanların en şiddetli insani felaketinin yaşandığı Gazze’de ise sivil halk adeta cehennemi yaşıyor. Birleşmiş Milletler dün yaptığı bir açıklamayla, şayet yardım ulaşmazsa 14 bin bebeğin ölebileceğine dair vahim bir uyarıda bulundu. Türk dünyası olarak ateşkesin tesisi, insani yardımların kesintisiz sevkiyatı, Gazze’nin yeniden imarı ile adil ve kalıcı bir barış sürecinin başlatılması yönündeki çabalara katkılarımız önemlidir. Bölgemizdeki istikrar ve sükunet arayışları çerçevesinde İsrail’in sınır tanımayan yayılmacılığına karşı durulması ve Filistin’in yanı sıra Lübnan ve Suriye’nin toprak bütünlüğünün desteklenmesi gerekiyor.

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RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Rusya-Ukrayna Savaşı’nın küresel etkileri olduğunu bildiren Erdoğan, “Güvenliğimize yönelik sınamaların en önemlilerinden biri olan Rusya-Ukrayna Savaşı’nın küresel etkilerini hepimiz derinden hissediyoruz. Taraflar, 2022 yılından bu yana ilk kez geçtiğimiz günlerde yeniden İstanbul’da bir araya geldi. Kapsamlı ateşkese ve adil bir barışa ulaşılması yönünde her iki ülkeyle yoğun temaslarımızı sürdüreceğiz. Keza 14 yıl süren ihtilafın ardından Suriye’nin istikrara kavuşmasına yönelik yoğun çabalarımız devam ediyor. Bu fırsatın etkin ve doğru şekilde kullanılması sadece Suriye’de değil, bölge ve ötesinde istikrarın sağlanması açısından önemlidir.”

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KKTC’SİZ TÜRK DÜNYASI EKSİKTİR

- Erdoğan, KKTC’nin bulunmadığı bir Türk dünyası aile fotoğrafının her zaman eksik kalacağını belirterek şöyle devam etti: “Kardeşlik hukukumuzun gereği olarak birbirimizi kollarken aramızdaki dayanışmayı çok daha görünür kılmamız gerekiyor. Aile meclisimizin, Türk dünyasının ayrılmaz parçası olan Kıbrıs Türk halkıyla dayanışmasını artırmasının önemini vurgulamak istiyorum. Türk dünyasının doğru bildiği yoldan şaşmadan, gönülden bağlı olduğu Kıbrıs Türklerinin hak, özgürlük ve adalet mücadelesine çok daha fazla omuz vermesini bekliyoruz. Bu minvalde Aksakallar Konseyimizin mayıs ayı başında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleştirdiği toplantıyı çok anlamlı bulduğumu ifade etmek istiyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bulunmadığı bir Türk dünyası aile fotoğrafının her zaman eksik kalacağını düşünüyoruz. Bu nedenle bugün zirvemizde KKTC’nin Türk Akademisi’ne gözlemci üyeliğine ilişkin aldığımız kararı çok önemli bir ilave adım olarak görüyoruz. İnşallah uzak olmayan bir gelecekte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni teşkilatımıza tam üye olarak kabul edeceğimiz günleri hep birlikte görmeyi ümit ediyorum.”

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AZİZ SANCAR’A ÖDÜL

- Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar’a zirvede Türk dünyasında bilimsel çalışmalara üstün katkılarından dolayı Ali Şir Nevai Uluslararası Ödülü takdim edildi. Erdoğan “Türk dünyası kültür elçisi Nobel ödüllü bilim insanımız Profesör Doktor Sayın Aziz Sancar’ı bugün özellikle aramızda görmekten memnuniyet duyuyorum. İstikbalimizin teminatı olan gençlerimizin Sayın Sancar’ın izinden giderek bilimde, teknolojide, ilimde ve diğer alanlarda Türk milletine daha nice başarılar yaşatacaklarını düşünüyoruz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan’da, Başbakan Viktor Orban ile kültürel programa katıldı. Programda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Orban’ın eşi Aniko Levai de yer aldı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Emine Erdoğan, “Gönülden hissedilen misafirperverlikleri ve zarif ev sahiplikleri için dost ve kardeş ülke Macaristan’a teşekkür ediyoruz” ifadesini kullandı.

BİLDİRİDE KKTC VURGUSU

- Türk Devletleri Teşkilatı’nın üç önemli üyesi Özbekistan, Kazakistan ve Türkmenistan, Güney Kıbrıs Rum kesimi ile diplomatik ilişki tesis etme kararı alıp büyükelçi atamıştı. Avrupa Birliği’nin diplomatik ve ticari ilişki kurmak için GKRY ile diplomatik ilişki kurma talebini yerine getiren ülkeler, Budapeşte’de düzenlenen toplantının sonunda yayınlanan bildiride Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne güçlü destek verdi. Bildiriye Türkiye açısından büyük önem taşıyan önemli maddeler de eklendi.

Hürriyet’e bilgi veren kaynaklar, Kıbrıs başlığı altında bildiriye eklenen maddelerden birinin “KKTC’nin gözlemci ülke statüsünde olan Macaristan ve Türkmenistan ile birlikte Türk Dünyası’nın ayrılmaz parçası olduğunu vurgulayan ve TDT’nin çalışmalarına yaptığı katkıları memnuniyetle karşılayan madde” olduğunu belirtti. Bir diğer önemli nokta ise Kıbrıs’ta çözüm ihtiyacına yapılan vurgu oldu. m ANKARA