Erdoğan: 13 bin 448 eserin iadesini sağladık

ANADOLU AÇIK HAVA MÜZESİ

“Geleneksel sanatlardan mimariye, musikiden şiir ve edebiyata kadar çok köklü bir birikimin varisleriyiz. Bugün itibarıyla Türkiye, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras listelerine kaydettirdiği 32 kültürel değeriyle 185 ülke arasında en çok kültürel miras kaydettiren ikinci ülke konumundadır. Halihazırda somut olmayan kültürel miras ulusal envanterimizde 368 kültürel değerimiz, yerel düzeyde ise tam 1707 kaydımız bulunmaktadır.

GELECEK KUŞAKLARA NAKİL

Tabii bu mirasın yaşatılması, bu çınarın içi oyuk bir ağaca dönüşmeden daha canlı, daha güçlü ve daha sağlam bir şekilde gelecek kuşaklara nakledilmesi bizim için hayati bir meseledir. Sanatını aşkla yapan, işine tutkuyla sarılan, ömrünü eserlerine adayan siz kıymetli ustalarımıza; değerlerimizi yaşattığınız, gençlerimize örnek olduğunuz ve geçmişle gelecek arasında yeni köprüler kurduğunuz için tüm kalbimle teşekkür ediyorum.

MEDENİYETİMİZİN ODAK NOKTASI

Medeniyetimizin odak ve hareket noktası insandır. Devlet ve hükümet anlayışımızın nirengi noktası insandır. Sanatçıyı, bilmediğimiz bir dünyadan bir kaza sonucu dünyamıza düşmüş, fizik ötesi yaşantılı bir kazazede; yeryüzünü ise mutlaklık âleminin dipnotu olarak tarif eden merhum Sezai Karakoç, bu hakikati şöyle dile getiriyor: ‘Sanat, kaçsa da inkâr etse de Tanrı’ya doğrudur. Tanrı, hakikat ve ebediliktir.’

DOSTOYEVSKİ, MESNEVİ...

Dostoyevski, ömrü boyunca Tanrı’yı bulmayı amaçlayan bir roman yazmak ihtirasını taşıdı. Mesnevi, bizi öteki dünyaya götürme çabasıdır; baştanbaşa. Leyla ile Mecnun’da, Hüsn ü Aşk’ta bu sebeple vahdet-i vücut inancıyla son bulur. Sanat eseri, fizikten kurtuluşu, fizik ötesine bir çıkış noktası ararken ileri atılan bir köprü ucudur. Gerçek sanatçı ve usta, işte bu hakikatin izini süren, yeni ufuklar çizen insandır, yaşayan bir hazinedir.

Yaşayan İnsan Hazineleri ödüllerini alanlardan biri de kuyumculuk sanatının tanınmış isimlerinden Sevan Bıçakçı oldu.

10 YENİ İSİM EKLİYORUZ

Bu anlayışla 2008’den beri sahip olduğumuz sanat birikimini nesilden nesile aktaran sanatçı ve ustalarımızı ‘Yaşayan İnsan Hazineleri’ ilan ediyoruz. Bugüne kadar 90 kişiyi ve iki grubu Yaşayan İnsan Hazineleri listemize aldık. Geçtiğimiz sene 25 usta ve sanatçımızı bu listeye dahil ettik. Bu yıl ise listemize 10 yeni isim daha ekliyor, Yaşayan İnsan Hazineleri varlığımızı daha da zenginleştiriyoruz.

15 BİN ARKEOLOJİK BULUNTU

Son 23 yılda yurtdışına kaçırılan 13 bin 448 eserin ülkemize iadesini sağladık. Kültür Yolu Festivalleri kapsamında sadece geçtiğimiz yıl 20 farklı şehrimizde 50 bini aşkın sanatçının katılımıyla 9 bin 600’ün üzerinde etkinlik gerçekleştirdik. Gençlerimizin gelenekli sanatlarımızla daha sıkı bağlar kurabilmesi için başlattığımız ve ilkini 15 Temmuz Müzesi’nde gerçekleştirdiğimiz, buradan hareketle açtığımız Yaşayan Miras Okullarımızı çok kısa bir süre içerisinde 81 ilimize yaygınlaştıracağız. 2025 senesinde yapılan kazı çalışmalarında 15 binin üzerinde arkeolojik buluntuyu gün yüzüne çıkardık, gece müzeciliği ile 600 bin ziyaretçi ağırladık. Hemen yanı başımızdaki Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanemiz de bu noktada çok önemli çalışmalara imza atıyor.”

TRİBÜNLERE OYNAMIYORUZ

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, konuşmasında dijitalleşmenin sanata etkisine de dikkat çekti:“Gelişen yeni teknolojiler ve iletişim araçlarındaki yenilikler bizi hızlı olmaya, derinlikten yoksun ve tek tipçi bir üretim yapmaya icbar ediyor. Zihin tembelliğini de beraberinde getiren bu tehlike, kendisini en şiddetli biçimde sanat ve zanaat alanlarında gösteriyor; artık ne yazık ki nitelikten ziyade nicelik, içerikten daha fazla ambalaj rağbet görüyor. Dış yüzünü aşıp esası teşkil edene, öze, çekirdeğe, asıl manaya ulaşmak durumundayız. Kültür ve mirasımızın korunması, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için büyük bir hassasiyetle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İşin tabiri caizse birileri gibi edebiyatını ve istismarını yapmıyor, tribünlere oynamıyoruz. Arkeolojik kazılardan restorasyon faaliyetlerine, gece müzeciliği uygulamasından kaçakçılıkla mücadeleye kadar kültür varlıklarımızı hem muhafaza ediyor hem de ihya ediyoruz.”

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov, İçişleri Bakanı Aziz Tashpulatov, Savunma Bakanı Tümgeneral Shurat Halmuhamedov ve Devlet Güvenlik Servisi Başkanı Korgeneral Bahodir Kurbonov’u dün Beştepe’de kabul etti.

‘YAŞAYAN İNSAN HAZİNELERİ’ ÖDÜLLERİNİ VERDİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Beştepe’de Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın düzenlediği Özel Ödüller ve Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülleri Takdim Töreni’ne katıldı. Erdoğan, törende ödülleri sahiplerine verip, birlikte fotoğraf çektirdi. (Günsu ÖZMEN/ANKARA)

ÖDÜL ALAN İSİMLER

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ÖZEL ÖDÜLLERİ: Türk Dünyası Vakfı Mütevelli Başkanı Nabi Avcı, Yapı Kredi Yayınları Genel Müdürü Tülay Güngen, Güray Müze Kurucusu Mustafa Güray Tüysüz.

YAŞAYAN İNSAN HAZİNELERİ ÖDÜLLERİ: Emel Duman - İpek Böcekçiliği ve Dokumacılığı, Sevan Bıçakçı - Geleneksel Kuyumculuk, Osman Kırca - Üç Telli Bağlama İcracılığı, Hüseyin Öksüz - Hüsn-i Hat Sanatı, Ertuğrul Şengünalp - Devdahlık Geleneği, Emine Polat - Folklorik Bebek Yapımcılığı, Mehmet Karslı - Cilt Sanatı, Mustafa Karpuzcu - Körüklü Çizme Ustalığı, Mehmet Bülent Fıstıkçı - Sedef Kakma Sanatı, Mehmet Tamdeğer - Zil Yapım Ustalığı.