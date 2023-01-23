Erdoğan: 1 ay ücretsiz metroyla hızlı tren konforunda havalimanı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kâğıthane’de, Kâğıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu’nun açılış kurdelesini TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve eski başbakan Tansu Çiller ile birlikte kesti. Erdoğan kurdeleyi kestikten sonra “Bir ay süreyle ücretsiz olacak” dedi. Erdoğan özetle şunları söyledi: “Kâğıthane istasyonundan başlayıp İstanbul Havalimanı’na kadar uzanan 34 kilometre uzunluğundaki 8 istasyonlu metro hattımızın şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Hizmete aldığımız metro hattımızı Kâğıthane’de, Mahmutbey metrosuyla entegre ediyoruz. Birkaç ay içinde bu hattı Zincirlikuyu metrobüs durağıyla da birleştireceğiz. Hızlı tren konforuyla işleyecek bu metronun sinyalizasyon sistemini TÜBİTAK işbirliğiyle ASELSAN gerçekleştirdi.

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İSTANBUL’U PARİS KADAR BİLMEYENLER

Rahmetli Kadir Topbaş’ın metro hatlarının hızlandırılması ve yaygınlaştırılması konusundaki gayretlerini asla unutamayız. Hatta 2017’de hizmete giren Üsküdar-Çekmeköy sürücüsüz metro hattı bu alanda Avrupa’nın en büyük, dünyanın 3’üncü büyük kapasiteli projesi seçilmiştir. Üstelik İstanbul’da bunun gibi 10 ayrı sürücüsüz metro hattı bulunuyor. Gerçi ülkemizde siyaset yapan birilerinin ne İstanbul’dan ve İstanbul’un sahip olduğu altyapıdan ne de teknolojinin geldiği seviyeden haberleri var. Kâğıthane’ye Kâğıttepe diyenlerden, Paris’i bildikleri kadar İstanbul’u bilmeyenlerden fazla bir şey de beklememek lazım. Kendi ülkelerinde adeta yabancı bir turist gibi yaşıyorlar.

Açılışa eski başbakanlardan Tansu Çiller de katıldı.

MARMARAY’I YAPAMAZLARDI

Bir yandan Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ylediğer yandan İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü’yle şehre yeni nefes kanalları açtık. Asrın projesi olan Marmaray ve Avrasya Tüneli’yle başlattığımız ulaşım atılımlarını kesintisiz sürdürdük. Kardeşlerim, bunlar Boğaz’ın altından Marmaray’ı geçirebilirler miydi ya? Bir tanesi ne diyor? ‘Bunda diyor sürücü yok mu?’ Biz zaten 10 adet sürücüsüz metro adımını attık, ama bunların haberi yok. Ne diyor birisi de? ‘Bunları galiba Paris’te filan yapmışlar’ diyor. İstanbul’la Paris’in mukayesesini yapıyor. Paris’te metroda damdan sular akıyor sular. Bizimkiler pırıl pırıl, tertemiz. Haberleri yok.

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KANAL İSTANBUL’U YAPACAĞIZ

Kanal İstanbul projesiyle şehrimize yeni bir soluk borusu daha açarak hem Boğaz’ın yükünü hafifletecek hem İstanbul’un marka değerini yükselteceğiz. Şimdiden altyapısını oluşturmaya başladığımız bu projeyi er geç ülkemize kazandırmakta kararlıyız.”

24 DAKİKADA HAVALİMANI

37.5 kilometre uzunluğundaki Beşiktaş (Gayrettepe)- Kâğıthane- Eyüp (Göktürk)- İstanbul Havalimanı Metrosu’nun dün Beşiktaş hariç 34 kilometrelik kısmı hizmete açıldı. Hat Kâğıthane’den Havalimanı’na kadar 8 istasyonla günlük 800 bin yolcuya hizmet edecek. İstanbul Havalimanı’na ulaşım süresi de Kâğıthane’den 24 dakika, Göktürk’ten 12 dakika, Esenler’den 45 dakika, Taksim’den 41 dakika, Zincirlikuyu’dan 33 dakika, 4. Levent’ten 35 dakika olacak. İlk defa yerli ve milli imkânlarla Aselsan tarafından geliştirilen sinyalizasyon sistemi de bu hatta kullanıldı. Yolculara hızlı tren konforu sunuldu.

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10 MART’TA YETKİMİZİ KULLANACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bursa’da önceki gün katıldığı Gençlik Buluşması da dün televizyonlardan yayınlandı. Burada gençlerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan özetle şunları söyledi.

(Seçim tarihi) “Bu şimdi bir erken seçim filan değil seçimi öne almak. Yapılan bu ve bir diğer adım olarak da biz burada aslında bir güncelleme yaptık. Cumhur İttifakı olarak da Devlet Bey’le bu görüşmelerimizi yaparak dedik ki zaman kaybına tahammül yok. Bunun için de öyle incelemeler yaptık ki herkesin yaz tatiliyle ilgili durumları tutun, Karadeniz’de çaydı, fındıktı, KPSS sınavlarıydı vesaire bütün bunların gidişlerini tutun, bütün değerlendirmeleri yaparak bütün bu ayrıntıları masaya yatırdık. Ve adımı da buna göre atalım dedik. Ama resmi olarak Cumhurbaşkanının burada bir yetkisi var. O da biliyorsunuz 10 Mart’ta Cumhurbaşkanı olarak biz bu yetkiyi kullanacağız ve ondan sonra 60 gün süre var. O süreyi de kim değerlendirecek? Yüksek Seçim Kurulu. Ama biz kararımızı inşallah Mart ayının 10’unda açıklayacağız.

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(6’lı Masa’nın aday arayışı) Şimdi kendilerine ‘gel’ deyince gelecek, ‘sus’ deyince susacak, ‘konuş’ deyince konuşacak kukla bir aday arıyorlar.

(Anayasa değişikliği) Tabi bu bir samimiyet testidir. Dolayısıyla burada eğer dürüst, samimi davranıyorlarsa o zaman gelin beraberce şöyle 400’ün üzerinde böyle bir oyu milletvekillerimiz olarak toplayalım ve anayasa değişikliğini yaparak bu işi artık bitirmiş olalım. Oldu oldu olmadı alternatif yollarımız var onları da deneyeceğiz.”