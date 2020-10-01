Erdi Sungur kimdir?

Emre Aşık’ın eski eşi olan Yağmur Sarnıç’ın daha Emre Aşık’la boşanma süreci devam ederken kiralık katil tutarak eski milli futbolcuyu öldürtmeye çalışması üzerine ekranlara çıkan Erdi Sungur, kendisine yöneltilen soruları kabul ederek itiraflarda bulundu. Emre Aşık’ın ölmesi için kiralık katil tuttuğunu açıklayan Erdi Sungur, uyuşturucu nedeni ile cezaevinden kaçtıktan sonra Yağmur Aşık ile birlikte gözaltına alınmıştı.

Erdi Sungur, Yağmur Aşık ile ilgili "Ben 2010 yılından bu yana tanışıyorum. Kendisi kulüplerde dansçılık yapıyordu. Öyle tanıştık. Benim arkadaşlarımın da olduğu ortamda tanıştık. Arkadaşlığımız güzel bir şekilde devam etti. Sonrasında Emre Bey'le evlendi. Evlendikten sonra birkaç görüşmemiz oldu. Ama bu düzgün bir arkadaşlıktı. Farklı bir arkadaşlık değildi. Uzun yıllar görüştük sonra ben cezaevine girdim. Cezaevine girdiğim zaman 3 yıl görüşemedik. 3 sene sonra ben açık cezaevine çıkınca kendisine ulaştım. Ulaştığımda da Düzce’ye gelip beni aldı. Firar ettim ben firar ettiğimde beni geldi ve aldı. 3-4 gün Düzce’de kaldık" dedi.

Cezaevinden firar ettiği dönemde Yağmur Aşık’la ilişkiye girdiklerini iddia eden Sungur, "Bu süreçten sonra gönül ilişkimiz oldu. Ben firarken benden çocuk sahibi oldu. Ben tekrar cezaevine girince telefonda tartışmalarımız oldu. Bu çocuğu ne yapacağım? Bu çocuğu doğursam bile sana göstermeyeceğim tarzında ufak bir tartışmamız oldu" diye konuştu.