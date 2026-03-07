Erden Timur’un şirketlerine kayyum atandı

Haberin Devamı

Soruşturma kapsamında, Timur’un ortağı ve sahibi olduğu ve suç gelirlerinin aklanmasında kullandığı öne sürülen Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş., TG Timur Gayrimenkul ve Ticaret A.Ş., Timur Şehircilik ve Planlama A.Ş.’nin arasında olduğu şirketlerine el koyularak sulh ceza hâkimliğinin kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.

MUZAFFER YILDIRIM’IN ŞİRKETLERİNE DE KAYYUM

Öte yandan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanan Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın sahibi ve ortağı olduğu 6 şirkete de sulh ceza hâkimliğinin kararıyla TMSF kayyum olarak atandı.