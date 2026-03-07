×
HABERLERGündem Haberleri

Erden Timur’un şirketlerine kayyum atandı

Güncelleme Tarihi:

Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2026 07:00

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ‘Futbolda bahis ve şike’ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Galatasaray’ın eski yöneticisi işinsanı Erden Timur, ‘Suçtan kaynaklı malvarlığı değerlerini aklamak’ iddiasıyla 29 Aralık 2025’te tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Soruşturma kapsamında, Timur’un ortağı ve sahibi olduğu ve suç gelirlerinin aklanmasında kullandığı öne sürülen Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş., TG Timur Gayrimenkul ve Ticaret A.Ş., Timur Şehircilik ve Planlama A.Ş.’nin arasında olduğu şirketlerine el koyularak sulh ceza hâkimliğinin kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.

MUZAFFER YILDIRIM’IN ŞİRKETLERİNE DE KAYYUM

Öte yandan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanan Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın sahibi ve ortağı olduğu 6 şirkete de sulh ceza hâkimliğinin kararıyla TMSF kayyum olarak atandı.

#Erden Timur#Kayyum#TMSF

