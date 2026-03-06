Erden Timur’un şirketlerine kayyum atandı

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “Futbolda bahis ve şike” soruşturması kapsamında gözaltına alınan Galatasaray’ın eski yöneticisi iş insanı Erden Timur, “Suçtan kaynaklı mal varlığı değerlerini aklamak” suçundan 29 Aralık 2025 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

TMSF KAYYUM ATANDI

Soruşturma kapsamında, Timur’un sahibi olduğu ve suç gelirlerinin aklanmasında kullandığı iddia edilen Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş., TG Timur Gayrimenkul ve Ticaret A.Ş., Timur Şehircilik ve Planlama A.Ş.’nin arasında olduğu şirketlerine el konularak sulh ceza hakimliğinin kararıyla TMSF kayyum olarak atandı.

MUZAFFER YILDIRIM’IN ŞİRKETLERİNE DE KAYYUM ATANDI

Öte yandan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanan Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın sahibi ve ortağı olduğu 6 şirkete de sulh ceza hakimliğinin kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı.