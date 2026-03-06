×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Erden Timur’un şirketlerine kayyum atandı

Güncelleme Tarihi:

#Erden Timur#TMSF#Kayyım
Erden Timur’un şirketlerine kayyum atandı
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2026 21:28

“Futbolda bahis ve şike” soruşturması kapsamında, “Suçtan kaynaklı mal varlığı değerlerini aklamak” suçundan tutuklanan Erden Timur’un ortağı ve sahibi olduğu şirketlerine sulh ceza hakimliğinin kararıyla TMSF kayyım olarak atandı.

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “Futbolda bahis ve şike” soruşturması kapsamında gözaltına alınan Galatasaray’ın eski yöneticisi iş insanı Erden Timur, “Suçtan kaynaklı mal varlığı değerlerini aklamak” suçundan 29 Aralık 2025 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

TMSF KAYYUM ATANDI

Soruşturma kapsamında, Timur’un sahibi olduğu ve suç gelirlerinin aklanmasında kullandığı iddia edilen Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş., TG Timur Gayrimenkul ve Ticaret A.Ş., Timur Şehircilik ve Planlama A.Ş.’nin arasında olduğu şirketlerine el konularak sulh ceza hakimliğinin kararıyla TMSF kayyum olarak atandı.

MUZAFFER YILDIRIM’IN ŞİRKETLERİNE DE KAYYUM ATANDI

Öte yandan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanan Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın sahibi ve ortağı olduğu 6 şirkete de sulh ceza hakimliğinin kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Erden Timur#TMSF#Kayyım

BAKMADAN GEÇME!