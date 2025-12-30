Erden Timur tutuklandı

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ‘futbolda bahis ve şike’ iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında 26 Aralık 2025’te 3’üncü dalga operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında NEF’in sahibi ve Galatasaray’ın eski yöneticisi Erden Timur, Eyüpspor As Başkanı Fatih Kulaksız, TFF Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra Can İmamoğulları, Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya’nın eşi Figen Özkaya, Adana Demirspor Başkan Vekili firari Metin Korkmaz’ın kızı Ecrin Korkmaz ve 14 futbolcunun bulunduğu 27 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüphelinin cezaevinde olduğu öğrenilirken 1 şüphelinin yakalama çalışmaları devam ediyor. Emniyette işlemleri tamamlanan 26 şüpheli İstanbul Adalet Sarayı’na götürüldü.

‘EMNİYET UYARDI TAPULARI ŞAHİN’E DEVRETMEDİK’

Haberin Devamı

Erden Timur, yasadışı bahis baronu Veysel Şahin’i kişisel olarak tanımadığını belirterek, şunları anlattı: “Veysel Şahin, 2014 yılında 22 adet, 2015 yılında 2 adet Nef13 projesinden gayrimenkul satın almış. 2014 ve 2015 yıllarında Veysel Şahin hakkında yasadışı bahisle veya başka suça ilişkin herhangi veri yoktur. Bu dairelerin tapuda devri yapılmamıştır çünkü Veysel Şahin hakkında adli tahkikat yapıldığı bilgisi 2017’de tarafımıza İstanbul Emniyet’i tarafından sözlü olarak bildirildi. Biz de o günden şirketi devrettiğimiz Mayıs 2023’e kadar tapuları devretmedik.”

TERÖRİZMİN FİNANSMANI VE AKLAMA BÜROSU’NA

İfadelerin ardından aralarında Erden Timur’un bulunduğu 22 şüpheli tutuklamaya sevk edildi. 7 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Timur hakkındaki soruşturma Spor Suçları Soruşturma Bürosu’ndan Terörizmin Finansman ve Aklama Bürosu’na gönderildi. Timur’un ‘Suçtan kaynaklı malvarlığı değerlerini aklama’ iddiasıyla tutuklanması talep edildi.

Gözden Kaçmasın DEAŞ dedikleri kirli şerefsiz soysuz bir taşerondur Haberi görüntüle

144 MİLYON TL KRİPTOYA

Savcılığın tutuklamaya sevk yazısında, Erden Timur’un ortağı olduğu Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş. tarafından 2024-2025’te OKX TR isimli kripto varlık platformuna 144 milyon 217 bin TL para gönderildiği ileri sürüldü. Söz konusu paranın kripto varlığa dönüştürüldüğü, bu transferin 1 milyon dolarlık kısmının Akın Topal’ın yurtdışı borsalardaki hesaplarına gönderildiği öne sürüldü.

Haberin Devamı

Timur’un 2023-2025 arasında ‘altın alımı satımı’ açıklaması ile yaklaşık 1 milyar TL tutarında para transferi işlemleri yaptığı iddia edildi. Timur’un hesaplarına 2024’te yaklaşık 300 milyon TL paranın yatırıldığının tespit edildiği anlatıldı.

19 KİŞİ CEZAEVİNE 10 KİŞİYE ADLİ KONTROL

Timur’un, yüksek miktarlarda transfer aldığı Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş., TG Timur Gayrimenkul ve Ticaret A.Ş., Timur Şehircilik ve Planlama A.Ş.’nin son 3 yıldır ticari zarar ettiğini söylediği ancak, şirketlerin ve Erden Timur’un şahsi hesaplarının hareketleri incelendiğinde yüksek miktarda varlığın Timur’un şahsi hesaplarına aktarıldığı için zarar ettiklerinin tespit edildiği belirtildi.

Haberin Devamı

Timur’un hesap hareketleri incelemesinde, hakkında yasadışı bahis şüphesi bulunan 93 şüpheli ile aralarında 1 milyon 309 bin 250 TL para alışverişlerinin bulunduğu iddia edilerek, yasadışı bahisten elde edilen paraların aklandığı öne sürüldü.

Aralarında Erden Timur ve Eyüpspor As Başkanı Fatih Kulaksız’ın da olduğu 19 kişi sulh ceza hakimliğindeki sorgularının ardından tutuklandı. 10 şüpheli ise yurtdışına çıkış yasağı ve imza adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

14 FUTBOLCU RAKİP TAKIMA BAHİS OYNAMIŞ

- Tutuklamaya sevk yazısında futbolcu İbrahim Yılmaz’ın, 2020- 2024 arasında İstanbulspor A.Ş., Eyüpspor ve 24Erzincanspor kulüplerinde oyuncu olduğu zamanlarda toplam 88 adet kendi oynadığı müsabakaya kupon yaptığı öne sürüldü. Futbolcular Eyüp Can Temiz, Gökhan Payal, Bahattin Berke Demircan, Doğukan Çınar, Ergün Nazlı, Hamit Bayraktar, Hüseyin Aybars Tüfekci, İlke Tankul, Mert Aktaş, İsmail Karataş ve Tufan Kelleci’nin benzer şekilde kendi maçlarına “rakip takım kazanır”, “ilk yarıyı rakip takım kazanır” şekilde birden fazla kez bahis oynadıkları ileri sürüldü. Şüphelilerin oynadığı futbol takımından bağımsız olarak şahsi kazanç elde etmek amacıyla bireysel anlamda bahis yaparak, müsabakanın sonucunu etkileyerek üzerine atılı suçu işlediği, bu haliyle suçtan ve cezadan kurtulmaya yönelik beyanlarına itibar edilmediği belirtildi.

Haberin Devamı