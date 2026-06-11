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Erden Timur adli kontrol şartıyla tahliye edildi

Güncelleme Tarihi:

#Erden Timur#Galatasaray#NEF
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2026 16:36

"Futbolda Bahis" soruşturması kapsamında tutuklanan eski Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, yurt dışına çıkış yasağı ve karakola giderek imza verme şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Futbolda bahis' soruşturması kapsamında gözaltına alınan 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan 29 Aralık 2025'te tutuklanan eski Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur ‘yurt dışına çıkış yasağı’ ve ‘imza verme’ şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Erden Timur adli kontrol şartıyla tahliye edildi

29 ARALIK GÜNÜ TUTUKLANMIŞTI

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "futbolda bahis" iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Galatasaray'ın eski Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur gözaltına alınmış ve ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan 29 Aralık günü tutuklanmıştı. 

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Erden Timur adli kontrol şartıyla tahliye edildi

ADLİ KONTROL ŞARTI

Erden Timur, İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince yurt dışına çıkış yasağı ve karakola giderek imza verme şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

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#Erden Timur#Galatasaray#NEF

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