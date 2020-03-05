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Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)
Haber Giriş: 05.03.2020 - 13:49,Son Güncelleme:/

Erdemli'de tarihi eser operasyonu; Roma dönemine ait eserler ele geçirildi

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Erdemli'de tarihi eser operasyonu; Roma dönemine ait eserler ele geçirildi
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MERSİN’in Erdemli ilçesinde düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait sikke, mızrak ucu ve değerli taş ele geçirildi.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapan şüpheliye yönelik ortak operasyon düzenledi. Tömük Mahallesi’nde bir adrese düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen üzerinde insan figürü bulunan 1 adet sikke ve çerçevesi ile 1 adet etnografik olduğu değerlendirilen taş ele geçirildi.

Operasyonun devamında baskın yapılan başka bir evde de 125 gram ağırlığında obsidiyen volkanik cam (paleolitik dönemde mızrak ucu ve ok ucu olarak kullanılan madde) bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyeden adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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