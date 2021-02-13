Erdemli’de kablo hırsızları yakalandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde direklerdeki internet kablolarını kesip çalarak vatandaşları mağdur eden suç şebekesine yönelik çalışma yaptı. Çalışmayla 11 hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 3 kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı. Adreslerinde arama yapılan şüphelilerin, aldıkları kabloları yakıp, plastiklerini eriterek elde ettikleri bakırları hurdacıya sattıkları tespit edildi. Şüphelilerin ayrıca motosiklet hırsızlığı olaylarına da karıştıkları saptandı. Şüphelilerin çaldığı motosikletler ele geçirildi.



Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan sorgularının ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.