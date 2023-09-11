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Erdem’den sürpriz yorum: Kemal Bey yeni masa kuruyor

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#Kemal Kılıçdaroğlu#Meral Akşener#Eren Erdem
Erdem’den sürpriz yorum: Kemal Bey yeni masa kuruyor
Turan Yılmaz
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2023 07:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ittifak tartışmalarıyla ilgili kendisini ve partisini hedef alan çıkışları karşısındaki sessizliğine CHP’den sürpriz bir yorum geldi.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, önceki akşam TV 100’de özetle şöyle konuştu: “Kemal Bey şu anki tutumuyla siyasette olması gereken bizim normal olarak gördüğümüz polemiklerin kan davasına dönüşmemesi adına kritik bir rol oynuyor. Aslında bakarsanız sessiz kalma olarak değerlendirmeyelim. Aslında Kemal Bey, yeniden masa kuruyor. Siyaset okuyucuları bunu iyi değerlendirecektir. Sonuçta seçimde tek başımıza değildik; altı partiydik. Altı partinin de tabanı vardır herkes bir şey söylemelidir. Her partinin seçmeni liderinden bir şeyler bekliyor. Kemal Bey de tam bu dönemde çeşitli siyasi yüzlerin söylediği ifadelerin kan davasına dönüşmesini engelleyen olağanüstü bir siyaset yürütüyor. Bunu seçim sürecinde beraber yaşayacağız ve göreceğiz.” 

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#Kemal Kılıçdaroğlu#Meral Akşener#Eren Erdem

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