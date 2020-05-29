Erdem isminin anlamı nedir? Erdem ne demek

Hem okunuşu hem de anlamı ile beraber Erdem son dönemlerin en popüler erkek isimleri içerisinde yer almaktadır. Aynı zamanda kökeni Türkçeye dayanan bu ismin anlamı ise, ‘fazilet ve maharet’ şeklinde genel olarak tanımlanmaktadır. Ancak aynı zamanda farklı anlamlarının da bulunduğunu söylemek mümkündür.

Erdem İsminin Anlamı

Erdem birçok değişik anlamı ile beraber ve her anlamı üzerinden beğeni toplayan güzel bir isimdir.

- Fazilet,

- Maharet ve hüner,

- Liyakat,

- Usta gemici,

- İnsanın ruhsal yetkinliği,

Gündelik yaşamda da Erdemli insan şeklinde kelime grubu üzerinden sözcük biçiminde değerlendirilen bir isimdir. Yani aklı başında ve ne yapması gerektiğini bilen kişi olarak da nitelemek mümkün. Erkek çocukları için değerlendirilebilecek günümüzdeki en güzel isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

Bu güzel adı tek başına kullanabilir veya farklı isimlerle bir araya getirebilirsiniz. Özellikle faziletli, liyakat ya da üstün ruhsal yetkinliği anlamları üzerinden ilgi gören bir isim olduğunu söylemek mümkün. Aynı zamanda kişinin karakterli ve üstün niteliklere sahip olduğunu anlatan bir yapısı olduğu da dile getirilebilir. Erkek çocuğunuz için bu ismi değerlendirmek adına listeye dahil edebilirsiniz.