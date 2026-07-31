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Erdek'teki kazada ölen 19 yaşındaki Nazlıcan, motosikletini yeni almış

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#Nazlıcan Çelikkaya#Motosiklet Kazası#Erdek
Erdekteki kazada ölen 19 yaşındaki Nazlıcan, motosikletini yeni almış
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2026 14:45

Balıkesir'in Erdek ilçesinde motosikletiyle vidanjörün altına girdiği kazada hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Nazlıcan Çelikkaya'nın (19), yaz stajı yaptığı otele rahat gidip gelebilmek için motosikletini kısa süre önce satın aldığı öğrenildi.

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Kaza, dün saat 09.00 sıralarında Ocaklar-Narlı kara yolunda meydana geldi. Nazlıcan Çelikkaya’nın kontrolünü yitirdiği 16 BJY 058 plakalı motosiklet, savrulup karşı yönden gelen Ufuk Y. yönetimindeki 10 APJ 438 plakalı vidanjörün altına girdi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Çelikkaya’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Erdekteki kazada ölen 19 yaşındaki Nazlıcan, motosikletini yeni almış

Gönen ilçesinde yaşayan ve Erdek Ocaklar Mahallesi’ndeki bir otelde staj yaptığı öğrenilen Nazlıcan Çelikkaya’nın cenazesi, otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Vidanjör sürücüsü ifadesine başvurulmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

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Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencisi Çelikkaya’nın yaz dönemi stajını yaptığı otele rahat gidip, gelmek için kısa süre önce motosikleti satın aldığı belirtildi.

Erdekteki kazada ölen 19 yaşındaki Nazlıcan, motosikletini yeni almış

Nazlıcan Çelikkaya, bugün ikindi namazının ardından Bandırma Şehir Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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#Nazlıcan Çelikkaya#Motosiklet Kazası#Erdek

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