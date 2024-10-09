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Erdek'te orman yangını söndürüldü! Adalara elektrik verilemiyor

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#Balıkesir#Erdek#Orman
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2024 17:31

Balıkesir’in Erdek ilçesinde çıkan orman yangını 2 saatte söndürüldü. Yangın nedeniyle Marmara, Avşa ve Ekinlik adalarında elektrikler kesildi.

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Erdek ilçesinin kırsal Narlı Mahallesi Pırnaraki mevkisindeki ormanda saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleri sevk edildi. 1 helikopter ile 2 yangın söndürme uçağı da alevlere havadan müdahale etti. Yangın 2 saatin sonunda kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangının bir bahçedeki anızların yakılmasından dolayı çıktığı belirtildi.

Yangın nedeniyle Marmara, Avşa ve Ekinlik adalarında elektrik kesintisi yaşandı. Adalara 1 saattir elektrik verilemediği öğrenildi.

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#Balıkesir#Erdek#Orman

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